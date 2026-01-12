Pixel 9 segue le orme dei Pixel 10 con Quick Share simile ad AirDrop

Google continua a lavorare sull’integrazione tra Android e l’ecosistema Apple. Dopo l’arrivo della nuova funzione sui Pixel 10, anche i Pixel 9 si preparano a ricevere Quick Share con supporto alla condivisione in stile AirDrop.

La novità riguarda proprio l’evoluzione di Quick Share, il sistema di trasferimento rapido di file già presente su Android. Con i prossimi aggiornamenti software, anche i Pixel 9 potranno inviare e ricevere contenuti in modo diretto con i dispositivi Apple, senza passaggi intermedi, app di terze parti o configurazioni complicate.

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In pratica, l’esperienza di condivisione diventa molto più semplice: foto, video e documenti possono essere trasferiti tra Pixel e iPhone con pochi tocchi, sfruttando connessioni locali come Bluetooth e Wi-Fi Direct. Un approccio che richiama da vicino il funzionamento di AirDrop, ma adattato all’ambiente Android.

Secondo le informazioni emerse, la funzione non richiederà hardware specifico dei Pixel 10 e sarà abilitata anche sui Pixel 9 tramite aggiornamento. Questo suggerisce che Google stia puntando a rendere Quick Share una soluzione realmente universale, capace di abbattere una delle barriere storiche tra Android e iOS.

I Google Pixel 9 si preparano ad ottenere la nuova versione di Quick Share già approdata con successo sui Pixel 10

Dal punto di vista dell’utente, il vantaggio è evidente: meno frizioni, meno app da installare e più continuità nell’uso quotidiano di dispositivi diversi. Una scelta che sembra andare incontro alle esigenze reali di chi utilizza smartphone di ecosistemi differenti, soprattutto in ambito lavorativo o familiare.

Al momento Google non ha comunicato una data ufficiale per il rilascio della funzione sui Pixel 9, ma l’estensione dopo il debutto sui Pixel 10 lascia intendere che il rollout possa essere graduale e arrivare nelle prossime settimane.

Se confermata, questa mossa rappresenta un ulteriore passo verso una condivisione più aperta e interoperabile, dove il sistema operativo conta meno dell’esperienza finale. E per molti utenti Pixel, è una novità attesa da tempo.