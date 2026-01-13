Piattaforma AI autonoma per attività scientifiche

Dalla Cina arriva un’importante passo avanti per il settore dell’intelligenza artificiale. Il 23 dicembre è entrata in funzione una piattaforma di AI scientifica capace di operare in autonomia, collegata direttamente alla rete nazionale di supercalcolo. Quest’ultima, nel giro di pochissimo tempo, è diventata accessibile a più di mille tra università, centri di ricerca, enti governativi e aziende. Un’accelerazione che difficilmente passa inosservata. La novità non sta solo nella potenza di calcolo, ma nel modo in cui questa viene utilizzata. Secondo China Science Daily, il sistema è pensato come un vero ricercatore digitale. Non aspetta istruzioni tecniche dettagliate, ma dialoga in linguaggio naturale, riceve un obiettivo scientifico e si occupa di tutto il resto. Scompone il problema, decide come affrontarlo, distribuisce le risorse computazionali, avvia simulazioni, analizza dati su larga scala e restituisce risultati già organizzati in report completi. Il risultato pratico è un cambiamento radicale nei tempi della ricerca. Processi che prima occupavano intere giornate di lavoro umano possono essere compressi in circa un’ora.

Nuova piattaforma AI autonoma da Pechino

Le applicazioni già attive coprono un ventaglio ampio di discipline, dalla scienza dei materiali alla biotecnologia, passando per l’AI industriale. L’obiettivo, però, non è automatizzare la scienza in senso astratto, quanto liberare i ricercatori dalle fasi più ripetitive e pesanti. In tale modello, l’essere umano resta centrale, ma si concentra sulle domande, sulle ipotesi e sull’interpretazione. Mentre la macchina gestisce l’enorme carico operativo che oggi rallenta molti progetti.

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Tutto ciò poggia su SCNet, la rete nazionale di supercalcolo cinese. Avviata nel 2023 e presentata ufficialmente nell’area hi-tech di Binhai, a Tianjin, nella primavera del 2024, collega oltre trenta centri di calcolo distribuiti nel Paese. La sua forza sta nella capacità di aggregare e redistribuire potenza computazionale in tempo reale. Creando così di fatto un’unica infrastruttura condivisa che si adatta alle necessità dei singoli progetti di ricerca. Tale piattaforma rientra pienamente nella strategia nazionale AI+, annunciata da Pechino in estate e rappresenta un tassello operativo di una visione più ampia.