Philips Hue presenta due aggiornamenti software per Bridge

Dopo il CES 2026 restano sul tavolo le novità annunciate durante l’evento. Nel caso di Philips Hue si parla di due nuovi aggiornamenti software appena avviati. Quest’ultimi riguardano Hue Bridge v2 e Hue Bridge Pro e anticipano cambiamenti importanti nell’app e nel modo in cui gli utenti interagiscono con il proprio impianto di illuminazione smart. A tal proposito, Signify ha iniziato a distribuire le versioni 1975104000 per Hue Bridge v2 e 2071193000 per Hue Bridge Pro. A dispetto delle numerazioni diverse, i due firmware raccontano sostanzialmente la stessa storia. Non si tratta di aggiornamenti pensati per introdurre funzioni visibili nell’immediato, quanto piuttosto di una preparazione tecnica a un’evoluzione più ampia che passerà dall’app Philips Hue nelle prossime settimane.

Philips Hue diffonde i nuovi aggiornamenti per gli hub Bridge

Il fulcro di tale cambiamento riguarda la gestione delle automazioni. Con il tempo, e con l’aumentare di luci, sensori e routine personalizzate, orientarsi tra le automazioni può diventare meno intuitivo di quanto dovrebbe. È proprio su tale punto che Signify sembra voler intervenire, lavorando a un’interfaccia più chiara e contestuale, capace di adattarsi meglio alla struttura reale della casa.

Dopo il prossimo aggiornamento dell’app, gli utenti potranno visualizzare direttamente le automazioni legate a una stanza o a una zona specifica. Un approccio che promette di ridurre la confusione e rendere più immediato il controllo. Ciò soprattutto in ambienti articolati o in abitazioni dove l’ecosistema Hue è cresciuto nel tempo, spesso senza una vera riorganizzazione.

Accanto a questa novità principale, i changelog parlano anche di generici miglioramenti minori per entrambi i bridge. Signify non entra nei dettagli, ma il riferimento lascia intendere interventi di rifinitura sul fronte della stabilità e della sicurezza. La distribuzione degli aggiornamenti è già iniziata e avverrà in modo graduale. L’azienda consiglia di verificare che gli aggiornamenti automatici siano attivi all’interno dell’app Philips Hue, così da ricevere i nuovi firmware senza interventi manuali.