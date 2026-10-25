Phantom Blade Zero su PS5 richiede 135 GB e rinuncia al disco

Chi ha già segnato in calendario l’uscita di Phantom Blade Zero farebbe bene a dare un’occhiata allo spazio libero sulla propria PS5 prima che arrivi la fine del mese. L’action sviluppato in Cina, esclusiva console su PlayStation 5, richiederà infatti circa 135 GB di memoria, per la precisione 134,857 GB. E non è detto che il conto finisca qui, perché il dato non sembra comprendere gli eventuali aggiornamenti previsti per il giorno del debutto.

Le date da ricordare sono due. Il precaricamento si aprirà il 27 ottobre, mentre il lancio vero e proprio è fissato per il 29 ottobre. Due giorni di margine possono bastare a scaricare tutto con calma, a patto però di avere già fatto pulizia sull’SSD della console. Altrimenti il rischio concreto è ritrovarsi con il download bloccato proprio quando la voglia di iniziare a giocare è al massimo.

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Perché niente edizione fisica

Un peso del genere non passa inosservato e potrebbe aiutare a capire una scelta che aveva sollevato qualche domanda, cioè la rinuncia a una versione su disco. Per contenere un gioco di queste dimensioni servirebbero due supporti o addirittura di più, una soluzione che oggi gli editori tendono a evitare quando possono. Il motivo è piuttosto semplice e riguarda i costi di produzione, che con più dischi nella confezione salgono in modo sensibile.

Gli sviluppatori cinesi hanno quindi puntato tutto sul digitale, e guardando i numeri la decisione appare tutt’altro che casuale. Del resto chi compra un titolo così corposo finirebbe comunque per installarlo per intero sulla memoria interna, quindi il disco servirebbe a poco più che a una questione di collezione o di rivendita.

Giochi sempre più pesanti e memorie sempre più care

Il caso di Phantom Blade Zero non è isolato. Negli ultimi tempi la crescita delle dimensioni dei videogiochi è diventata sempre più evidente, e il fenomeno porta con sé qualche grattacapo in più rispetto al passato. Il prezzo delle unità di archiviazione è infatti aumentato parecchio, spinto dalla domanda enorme di hardware da parte dei data center dedicati all’intelligenza artificiale. Ampliare la memoria della console, insomma, costa più di prima.

Anche altri titoli molto attesi andranno ben oltre la soglia dei 100 GB su PlayStation 5. Tra questi figurano Final Fantasy 7 Revelation e Forza Horizon 6. Ancora nessuna informazione ufficiale invece su GTA 6, anche se non sarebbe affatto strano vederlo superare persino l’ingombro di Phantom Blade Zero, considerando la portata della produzione. Per chi possiede un SSD dalla capienza ridotta, l’arrivo del gioco potrebbe tradursi nella necessità di eliminare qualche titolo già installato per fargli posto. Una buona occasione, magari, per salutare quelle avventure completate da mesi e rimaste lì a occupare spazio senza essere più avviate. Fare ordine prima del 27 ottobre permette di sfruttare il precaricamento senza intoppi.

Le dimensioni definitive potrebbero comunque cambiare con le patch di lancio, che in genere aggiungono altri contenuti o correzioni al pacchetto iniziale. Nel frattempo i 135 GB di Phantom Blade Zero confermano una tendenza che coinvolge ormai molte produzioni di fascia alta, destinate a occupare una porzione sempre più ampia della memoria delle console.

Fonte: TecnoAndroid