Peugeot e-208 GTi: 281 cavalli e un prezzo che farà discutere

Il prezzo della nuova Peugeot e-208 GTi fa storcere il naso a parecchi, e in effetti partire da 42.900 euro per una elettrica tale è una mossa coraggiosa. Eppure, andando a guardare cosa c’è sotto la carrozzeria, qualcosa che giustifica almeno in parte la cifra salta fuori. La piccola sportiva francese ha aperto gli ordini e punta decisamente in alto, con prestazioni che non passano inosservate. Bisogna prenderla con calma, questa storia del prezzo. È reale, niente refusi. Ma la francese nasconde alcuni assi nella manica che dovrebbero aiutare a digerire la fattura. Si parte dalla potenza di 281 cavalli, un numero che da solo cambia le carte in tavola. Ottantuno cavalli in più rispetto alla vecchia generazione termica, e non è proprio una sciocchezza.

281 cavalli sotto il cofano che schiacciano la vecchia generazione

Le prestazioni qui volano davvero. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene archiviato in 5,5 secondi, con una velocità massima fissata a 180 km/h. Il chilometro da fermo viene coperto in 25,8 secondi, e questo piazza la e-208 GTi in cima alla sua categoria. Nonostante i 345 Nm di coppia scaricati solo sull’asse anteriore, l’auto riesce comunque a gestire bene tutta questa potenza. Christophe Auriault, capo progetto della e-208 GTi, conferma che il lavoro sul controllo elettronico del motore sta proprio al centro della loro competenza.

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Tutte queste regolazioni, spiega, prendono spunto dall’esperienza accumulata nello sport automobilistico e la trasferiscono dal circuito alla strada. La carrozzeria in questo senso è stata abbassata di 25 mm, mentre le carreggiate sono state allargate di 56 mm all’anteriore e di 28 mm al posteriore. Una barra antirollio da 31 mm è stata aggiunta al retrotreno per migliorare l’equilibrio in curva. E poi c’è un differenziale autobloccante meccanico integrato nel riduttore, pensato per ottimizzare l’aderenza anche quando l’asfalto è bagnato.

375 km di autonomia e ricarica in 30 minuti, ecco il punto debole

Sull’anteriore troviamo pinze fisse a 4 pistoni, con dischi freno dal diametro di 355 mm. La batteria da 54 kWh è la stessa montata sulle altre e-208. L’autonomia invece cambia a seconda degli pneumatici scelti, 352 km con i Michelin Pilot Sport 4S oppure 375 km con gli Hankook Ventus S1 Evo3, disponibili come opzione gratuita. La potenza di ricarica resta però limitata a 100 kW in corrente continua. Questo consente di passare dal 20 all’80 per cento di batteria in meno di 30 minuti, stando ai dati della casa.

Sul fronte equipaggiamento, la e-208 GTi gioca la carta del tutto incluso. Ci sono i cerchi da 18 pollici, la guida semiautonoma, il volante in pelle e Alcantara, i sedili a guscio in similpelle e Alcantara, i sedili anteriori riscaldati, i tappetini rossi, le telecamere anteriore e posteriore e l’accesso con avvio mani libere. L’unica voce a pagamento è il tetto panoramico, a 650 euro. Da segnalare infine che la Peugeot e-208 GTi rientra tra i modelli che possono accedere a un premio CEE da 3.600 euro.