La nuova evoluzione di Gemini segna un cambiamento profondo nel modo di usare un assistente digitale. L’obiettivo non è solo rispondere meglio, ma comprendere davvero l’utente. Google introduce Personal Intelligence. Un’AI capace di collegare dati, abitudini e contesti quotidiani. L’esperienza promessa è più fluida e meno frammentata. Le domande diventano naturali, senza dover indicare ogni singola fonte. L’assistente può anticipare bisogni e suggerire soluzioni mirate. Questo approccio apre però interrogativi importanti sulla gestione dei dati personali. Google insiste sulla volontarietà dell’attivazione e sulla possibilità di scegliere cosa condividere.

La funzione non è obbligatoria e resta disattivata di default. L’utente mantiene il controllo sui servizi collegati. Restano inoltre barriere sui temi più delicati, come salute e dati sensibili. L’azienda promette cautela nelle deduzioni automatiche. Nonostante ciò, la prospettiva di un’AI così informata divide l’opinione pubblica. Alcuni vedono un enorme vantaggio pratico. Altri temono un’eccessiva invasività. Il debutto limitato e in versione beta riflette questa prudenza. L’accesso iniziale riservato riduce i rischi di diffusione immediata. Google sembra voler testare reazioni e limiti reali.

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Gemini introduce la Personal Intelligence basata sui dati dell’account

L’assistente può ora utilizzare informazioni provenienti da Gmail, Search, YouTube e Google Foto. L’attivazione richiede il consenso esplicito dell’utente. A differenza del passato, Gemini non lavora più su singole richieste isolate. Il sistema collega automaticamente più fonti dello stesso account. Questo consente risposte più complete e contestualizzate. L’utente non deve indicare dove cercare le informazioni. Gemini decide autonomamente come combinarle. Google ha fornito esempi pratici del nuovo approccio. In caso di emergenza, l’assistente può recuperare dati utili salvati nel cloud. Può suggerire soluzioni basate su abitudini e cronologia personale. Anche immagini e video contribuiscono alla comprensione del contesto.

La tecnologia si basa sui nuovi modelli Gemini 3. Secondo Google, questi modelli riducono errori e forzature logiche. L’azienda ammette comunque possibili imprecisioni iniziali. Tra i rischi citati figurano collegamenti errati e deduzioni eccessive. Cambiamenti nella vita personale possono complicare l’interpretazione. La privacy resta un tema centrale nella comunicazione ufficiale. Google chiarisce che Gemini non viene addestrato direttamente sui contenuti privati. L’addestramento riguarda solo prompt e risposte generate. Il lancio avviene inizialmente negli Stati Uniti. La funzione è disponibile solo per gli abbonati AI Pro e AI Ultra. Al momento sono esclusi account aziendali e versione gratuita.