Perseverance conferma carbonio organico in due rocce di Marte

Il rover Perseverance della NASA ha confermato la presenza di carbonio organico complesso in due rocce antiche di Marte, aggiungendo un tassello importante al lungo dibattito sulla possibilità che il pianeta rosso abbia ospitato la vita. A colpire gli scienziati è soprattutto il punto in cui il materiale è stato individuato, appena sotto la superficie, proprio dove le condizioni ambientali tendono a distruggere i composti organici.

La scoperta si collega all’annuncio fatto dalla NASA a settembre 2025, quando Perseverance aveva individuato una possibile biofirma, cioè una sostanza o una caratteristica che potrebbe essersi formata attraverso un’attività biologica, anche se restano possibili altre spiegazioni. Una ricerca pubblicata su Science Advances conferma ora in modo definitivo che quelle stesse due rocce, situate nella formazione Bright Angel, contengono carbonio organico, componente essenziale della vita. Lo studio è stato guidato da Ashley Murphy, ricercatrice post dottorato al Planetary Science Institute, e da Kyle Uckert, vice responsabile scientifico dello strumento SHERLOC.

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Cosa ha rilevato SHERLOC nel cratere Jezero

Per analizzare le rocce i ricercatori si sono affidati a SHERLOC, montato sul braccio robotico del rover. Lo strumento ha esaminato diverse rocce di Bright Angel all’interno del cratere Jezero, dove Perseverance ha anche prelevato un campione da una roccia battezzata “Cheyava Falls”. La tecnica utilizzata è la spettroscopia Raman, che colpisce il materiale con la luce di un laser per identificare e mappare minerali e composti organici senza danneggiare la roccia.

Le misurazioni hanno rivelato carbonio macromolecolare, una forma composta da grandi reti di atomi di carbonio collegati tra loro. Lo stesso tipo di materiale si trova anche nelle rocce terrestri e nei meteoriti. Può però formarsi sia attraverso attività biologica sia tramite processi chimici che con la vita non hanno nulla a che vedere, quindi da solo non basta a dimostrare che Marte sia stato abitato.

La geologia della zona offre qualche indizio in più. Miliardi di anni fa l’acqua scorreva lungo un canale fluviale fino al cratere, trasportando sedimenti che col tempo si sono induriti trasformandosi nelle argilliti esplorate oggi dal rover. Il carbonio è stato trovato dentro questi sedimenti ma anche accanto a minerali di carbonato e solfato formatisi più tardi, quando l’acqua ha alterato le rocce. Il materiale organico potrebbe quindi essere arrivato o essersi formato in almeno due periodi distinti della storia geologica marziana. “Anche se il meccanismo specifico di formazione resta sconosciuto, si tratta comunque di una delle scoperte più entusiasmanti finora” ha spiegato Murphy.

Sopravvivenza

Il dato più sorprendente riguarda la profondità. Il composto è sopravvissuto ad appena pochi micron sotto la superficie esposta, meno dello spessore di un foglio di carta, ed è il rilevamento di carbonio macromolecolare più superficiale mai registrato sul pianeta. Il suolo marziano è infatti investito da radiazioni, luce solare e sostanze ossidanti capaci di demolire le molecole organiche. Secondo Murphy il carbonio individuato è resistente alla degradazione oppure è stato schermato da altri minerali, come le argille o il terreno ricco di ferro, o magari entrambe le cose. Capire come abbia resistito potrebbe aiutare a individuare dove composti simili siano rimasti conservati altrove.

C’è poi il tema della diffusione. Il campione di Bright Angel è stato raccolto a oltre 3.200 chilometri dal cratere Gale, dove il rover Curiosity aveva già trovato composti organici. Per Murphy è un segnale incoraggiante per l’abitabilità marziana, perché indica che miliardi di anni fa queste sostanze potevano essere disponibili su larga scala in laghi e fiumi. Trovare gli ingredienti però non equivale ad aver trovato organismi viventi.

A pochi micron dalla superficie

Stabilire se Bright Angel custodisca microrganismi fossili va oltre le capacità dei rover attuali. Né Curiosity né Perseverance trasportano le grandi apparecchiature da laboratorio, molto esigenti in termini di energia, necessarie per distinguere con certezza tracce di vita antica da semplici processi geologici. Perseverance è stato comunque progettato per cercare possibili biofirme come quelle di Cheyava Falls e Murphy parla di una vittoria netta per la scienza marziana. Il passo successivo sarebbe studiare i campioni marziani nei laboratori sulla Terra, con strumenti capaci di cogliere dettagli troppo piccoli o sottili per il rover e di chiarire se quel carbonio sia nato dalla biologia o dalla chimica non vivente.

Murphy continua intanto a collaborare con il team di SHERLOC mentre il rover prosegue la sua esplorazione. La sua ricerca comprende anche lo studio di materiali terrestri simili alle rocce marziane e l’uso della spettroscopia Raman per migliorare l’interpretazione dei dati inviati da Perseverance.

Fonte: TecnoAndroid