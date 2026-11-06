Percy Jackson cresce su Netflix e la terza stagione è in arrivo

Una serie fantasy nata su Disney+ sta vivendo una seconda giovinezza su Netflix, dove negli ultimi mesi ha conquistato un numero sempre più alto di spettatori. Si tratta della produzione tratta dai romanzi di Riordan, che dopo il debutto sulla piattaforma della casa di Topolino ha trovato spazio anche nel catalogo del principale concorrente. E nel frattempo si prepara già a una terza stagione che promette parecchie novità.

Il passaggio da un servizio all’altro può sembrare curioso a chi segue lo streaming solo di sfuggita. In realtà non è affatto una situazione insolita. Capita abbastanza spesso che un titolo prodotto da una piattaforma finisca più avanti sul servizio di un rivale, e le ragioni possono essere diverse. A volte l’obiettivo è semplicemente allargare la platea e arrivare a persone che non avrebbero mai sottoscritto un determinato abbonamento. Altre volte si cerca una nuova occasione di successo per una serie che, al primo giro, ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché una produzione Disney arriva su Netflix

Il caso di questa produzione Disney rientra proprio in questa dinamica, ormai sempre più frequente tra le grandi piattaforme. Lo scenario dello streaming è affollato e ogni servizio custodisce gelosamente i propri contenuti, eppure gli accordi di distribuzione incrociata continuano a esistere perché possono convenire a entrambe le parti. Da un lato chi ha realizzato lo show ottiene visibilità aggiuntiva, dall’altro chi lo ospita arricchisce il proprio catalogo con un titolo già pronto e con una base di fan consolidata.

Per una serie fantasy ispirata a una saga letteraria molto amata questo tipo di vetrina può fare davvero la differenza. Il pubblico di Netflix è vastissimo e comprende anche persone che magari non conoscevano l’adattamento televisivo dei libri di Riordan, oppure che non avevano mai avuto modo di recuperarlo. Ed è proprio questo bacino di nuovi spettatori ad aver spinto lo show verso una crescita costante, mese dopo mese.

Una terza stagione all’orizzonte

Il buon momento su Netflix arriva in una fase importante per la serie, che non si ferma qui. Il progetto guarda infatti avanti e si prepara a una terza stagione descritta come ricca di novità. Un elemento che rende ancora più interessante la popolarità raccolta di recente, perché chi scopre adesso lo show ha tutto il tempo per mettersi in pari con gli episodi già disponibili prima dell’arrivo dei nuovi capitoli.

Il percorso di questo adattamento dimostra come la vita di un titolo non si esaurisca per forza con la sua prima uscita. Una serie può partire su Disney+, trovare il proprio pubblico di riferimento e poi raggiungerne un altro ancora più ampio grazie a una piattaforma diversa. Nel caso dell’opera tratta dai romanzi di Riordan il risultato è sotto gli occhi di tutti, con un numero di spettatori in continua crescita anche fuori dalla sua casa originale.

Il viaggio di questo fantasy fra le piattaforme prosegue quindi su due binari paralleli. Da una parte c’è la nuova vita su Netflix, che negli ultimi mesi gli ha permesso di farsi conoscere da tantissime persone. Dall’altra c’è la lavorazione della terza stagione, che porterà con sé diverse novità per chi segue la storia fin dall’inizio e per chi si è appena unito al pubblico.

Fonte: TecnoAndroid