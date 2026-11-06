Natale con Snoopy su Apple TV: Snoopy finisce tra i cattivi

Arriverà venerdì 13 novembre su Apple TV Natale con Snoopy, il nuovo speciale dei Peanuts che in originale porta il titolo Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy e di cui è stato appena diffuso il trailer. Apple parla di un debutto globale e la scheda dello speciale è già comparsa sull’app Apple TV italiana, dove il titolo risulta compreso nell’abbonamento. Si tratta di un film d’animazione di 32 minuti, catalogato tra le produzioni per le feste e pensato per tutta la famiglia. Il formato è quello ormai collaudato degli speciali Snoopy presenta, brevi ma curati, che negli ultimi anni hanno accompagnato le varie ricorrenze del calendario con nuove storie della banda di Charlie Brown.

Snoopy nella lista dei cattivi e una colonna sonora di peso

Stavolta i ruoli si ribaltano. I ragazzi dei Peanuts si comportano in modo impeccabile mentre è proprio Snoopy a ritrovarsi nella lista dei cattivi di Babbo Natale. Con appena dodici giorni a disposizione prima delle feste, il bracchetto più famoso del mondo si mette d’impegno per dimostrare di non essere poi così terribile e strada facendo capisce che il Natale non si riduce soltanto ai regali.

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L’aspetto più curioso però riguarda la colonna sonora. Le musiche di commento portano la firma di Jeff Morrow, ma accanto a lui compaiono tre brani affidati a nomi di primo piano. C’è Get Ready di John Legend, prodotto da Raphael Saadiq, poi Trying to Get There di Kamasi Washington insieme a Leon Bridges e infine Have Yourself a Merry Little Christmas nell’interpretazione di Laufey, con la produzione di Spencer Stewart. Lo speciale nasce dalla collaborazione tra Peanuts e WildBrain.

I classici di Charlie Brown gratis su Apple TV

Il nuovo titolo non arriva da solo. Apple ha infatti previsto due appuntamenti con i grandi classici di Charlie Brown, che saranno visibili anche senza abbonamento. Un Giorno del Ringraziamento da Charlie Brown, del 1973, sarà disponibile gratuitamente il 14 e 15 novembre. Toccherà poi a Un Natale da Charlie Brown, che risale al 1965, nelle giornate del 12 e 13 dicembre. Entrambi durano circa 25 minuti e fanno già parte del catalogo italiano, mentre chi è abbonato può guardarli in qualsiasi momento.

Apple non ha indicato limitazioni legate al Paese, quindi nei giorni previsti sarà sufficiente aprire l’app per verificarne la disponibilità.

Un legame con i Peanuts che dura fino al 2030

Natale con Snoopy non va considerato un episodio isolato. Apple TV è infatti la casa in streaming esclusiva dei Peanuts grazie a un accordo con WildBrain, Peanuts Worldwide e Lee Mendelson Film Productions valido fino al 2030, che comprende la libreria storica, nuove serie e nuovi speciali.

In lavorazione c’è anche un lungometraggio animato intitolato Snoopy Unleashed, in cui il celebre cane scappa di casa e Charlie Brown parte insieme agli amici per cercarlo, spingendosi fino alla grande città.

Nel frattempo il catalogo italiano della piattaforma offre già una raccolta piuttosto ampia dedicata alla banda di Charlie Brown, tra speciali, serie e documentari. Tra le produzioni più recenti figurano Snoopy presenta: sei a casa, Snoopy, uscito quest’anno, Snoopy presenta: il musical dell’estate del 2025 e Snoopy presenta: benvenuto, Franklin del 2024. Non mancano le serie come In campeggio con Snoopy, arrivata a due stagioni, Le avventure di Snoopy con tre stagioni e Snoopy nello spazio: alla ricerca di altre forme di vita.

Chi preferisce le atmosfere natalizie trova anche Per Natale voglio un cagnolino, Charlie Brown del 2003, Charlie Brown e il racconto di Natale del 2002, È di nuovo Natale, Charlie Brown del 1992 e Felice anno nuovo, Charlie Brown! del 1986. Completano la selezione titoli come Un Halloween da Charlie Brown del 1966, È il bracchetto pasquale, Charlie Brown! del 1974, The Charlie Brown and Snoopy Show e il documentario Chi sei, Charlie Brown? del 2021, della durata di 54 minuti.

Fonte: TecnoAndroid