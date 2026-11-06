Honor 700, preordini aperti in Cina: arriva il display posteriore

Honor ha aperto ufficialmente in Cina i preordini della nuova serie Honor 700, la famiglia di smartphone di fascia alta che raccoglie il testimone della generazione precedente. L’avvio delle prenotazioni ha spinto il marchio a scoprire un bel po’ di carte, sia sul piano tecnico sia su quello estetico, anche se una scheda tecnica completa per il momento manca ancora all’appello. Tra le conferme più interessanti spicca un dettaglio che difficilmente passa inosservato, cioè la presenza di un display posteriore integrato nella scocca.

Tre modelli e un secondo schermo sul retro

Si parte dalla gamma. Almeno in questa prima fase i modelli saranno tre e, seguendo l’ordine di prezzo dal più accessibile al più costoso, si chiamano Honor 700S, Honor 700 e Honor 700 Pro. Una proposta articolata su tre livelli, quindi, che mantiene però un’impostazione comune a tutta la famiglia e non stravolge l’identità della nuova generazione.

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Proprio l’aspetto visivo è uno dei punti su cui Honor ha voluto fare chiarezza. Il design dei tre dispositivi è molto simile e condivide l’elemento più curioso dell’intera operazione, ovvero lo schermo secondario collocato sul retro. Il pannello trova posto sul cosiddetto plateau del modulo fotografico, la porzione rialzata che ospita le fotocamere, e trasforma così un’area di solito riservata soltanto agli obiettivi in qualcosa di diverso.

Messa da parte questa novità, il colpo d’occhio non si allontana molto da quanto già visto con la serie Honor 600. Le differenze estetiche tra le due generazioni sono piuttosto contenute, eppure l’azienda sostiene che i nuovi telefoni siano stati completamente riprogettati. L’obiettivo dichiarato è migliorare le prestazioni e rendere più piacevole l’esperienza d’uso quotidiana, con un intervento che riguarda soprattutto ciò che non salta subito all’occhio.

Colori, memorie e possibile arrivo in Italia

Sul fronte delle colorazioni la scelta è identica per tutti e tre i modelli. Le tinte disponibili saranno quattro, con nomi piuttosto evocativi: Cold White, Clear Sky, Blue Tone e Pink Mist. Chi punta su Honor 700S, Honor 700 o Honor 700 Pro potrà dunque contare sulla stessa tavolozza, senza varianti cromatiche riservate in esclusiva alla versione più costosa.

Discorso diverso per i tagli di memoria, che invece cambieranno da un dispositivo all’altro. Ogni modello avrà le proprie configurazioni, un elemento che contribuisce a distinguere i tre smartphone al di là del semplice posizionamento di prezzo. Il quadro dettagliato delle specifiche, del resto, non è ancora stato svelato nella sua interezza e molti aspetti tecnici restano per ora coperti dal riserbo.

Per quanto riguarda la distribuzione, al momento le prenotazioni coinvolgono soltanto il mercato cinese. Non ci sono quindi indicazioni ufficiali su un eventuale debutto internazionale della serie Honor 700 né sulle tempistiche di un possibile lancio europeo. Le premesse per essere ottimisti però non mancano, visto che la generazione precedente ha già compiuto questo percorso e gli Honor 600 sono regolarmente arrivati anche in Italia.

Fonte: TecnoAndroid