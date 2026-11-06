Dexter: Resurrection 2 arrivato il 30 ottobre su Paramount+

La seconda stagione di Dexter: Resurrection ha una data di arrivo anche in Italia. I nuovi episodi dello spinoff di Dexter hanno fatto il loro debutto il 30 ottobre su Paramount+ Italia ed hanno riportato sugli schermi uno dei personaggi più amati e discussi della serialità televisiva. Il ritorno di Dexter Morgan è atteso da molti appassionati, che da tempo aspettavano di sapere quando avrebbero potuto seguire le nuove vicende anche nel nostro Paese.

A vestire ancora una volta i panni del protagonista sarà Michael C. Hall, il volto che il pubblico associa da sempre a questo personaggio così particolare. La nuova stagione arriverà in esclusiva sulla piattaforma, quindi non sarà disponibile altrove. Chi vuole recuperare le nuove avventure di Dexter dovrà quindi passare per forza da Paramount+, che diventa la sola casa italiana della serie.

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Dieci episodi con uscita settimanale

Il dettaglio che interessa di più a chi segue le serie in streaming riguarda la modalità di rilascio. Gli episodi della seconda stagione di Resurrection sono in tutto 10 e non verranno pubblicati tutti insieme. La distribuzione seguirà infatti una cadenza settimanale, con un nuovo capitolo disponibile a intervalli regolari a partire dal debutto di fine ottobre.

Questa scelta cambia parecchio il modo di vivere la serie. Niente maratona da un fine settimana, insomma. Il pubblico dovrà aspettare ogni volta la puntata successiva, un po’ come succedeva con la televisione tradizionale. È un formato che diverse piattaforme hanno ripreso negli ultimi anni proprio per allungare l’attenzione intorno a un titolo e permettere agli spettatori di commentare gli sviluppi della trama passo dopo passo, senza bruciare tutto in poche ore.

Per chi ama le storie costruite sulla tensione, come quelle che ruotano attorno a Dexter Morgan, l’attesa tra un episodio e l’altro può persino diventare parte del divertimento. Ogni settimana porterà con sé un nuovo tassello e la stagione si svilupperà su un arco di tempo piuttosto lungo, accompagnando gli abbonati fino alla chiusura del ciclo di dieci episodi.

Come seguire il ritorno di Dexter in Italia

Ora sarà possibile accedere alle nuove puntate attraverso il catalogo di Paramount+ Italia, che ospiterà la serie in esclusiva per tutta la durata della programmazione. Il personaggio interpretato da Michael C. Hall torna così protagonista di un nuovo capitolo dello spinoff Resurrection, che prosegue il percorso iniziato con la prima stagione. Gli appassionati che hanno seguito le vicende precedenti troveranno quindi un nuovo blocco di episodi dedicato alle avventure di Dexter, distribuito con un ritmo che lascerà spazio all’attesa e alle discussioni tra un appuntamento e l’altro. Per non perdere nessuna puntata basterà quindi tenere d’occhio la piattaforma ogni settimana dopo la prima uscita.

Fonte: TecnoAndroid