Galaxy A58, fotocamere identiche ad A57 secondo i rumor

Le ultime indiscrezioni sulla fotocamera di Galaxy A58 non sono quelle che speravano gli appassionati della fascia media. La serie Galaxy A rappresenta da sempre la linea di smartphone più venduta di Samsung e proprio per questo il successore di Galaxy A57 era atteso con una certa curiosità. Stando ai rumor più recenti però il nuovo modello non porterà miglioramenti sul fronte fotografico, nonostante un prezzo che con ogni probabilità sarà più alto rispetto al passato.

Galaxy A58 conferma il comparto fotografico di Galaxy A57

Secondo le informazioni trapelate, Galaxy A58 manterrà lo stesso sistema di fotocamere del predecessore. Sul retro dovrebbero quindi trovare posto un sensore principale da 50 MP, un grandangolare da 12 MP e una lente macro da 5 MP, esattamente la configurazione già vista su Galaxy A57. Una scelta che lascia un po’ di amaro in bocca, visto che nelle recensioni il comparto fotografico del modello attuale era stato giudicato nella media. Per il resto la gamma Galaxy A5x ha sempre offerto un ottimo rapporto qualità prezzo e un salto in avanti proprio sulle foto avrebbe completato il quadro.

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Va detto che il sensore principale da 50 MP con dimensione di 1/1,56 pollici non è affatto da buttare e si avvicina parecchio alla fotocamera principale di Galaxy S26 nella versione base. Il vero punto debole è la lente macro, che Samsung monta sui suoi medio gamma ormai da anni senza un motivo davvero evidente. Gran parte dei grandangolari riesce già a scattare macro più che dignitose e un semplice teleobiettivo 3x avrebbe reso Galaxy A58 una proposta molto più solida. Il sospetto è che l’azienda voglia evitare di pestare i piedi alla serie Galaxy S26 FE, dato che sul piano fotografico il nuovo medio gamma finirebbe per avvicinarsi troppo al flagship economico.

Galaxy A38 potrebbe essere l’acquisto più sensato

Le indiscrezioni indicano che Galaxy A38 avrà lo stesso sistema di fotocamere di Galaxy A58. Il modello più economico potrebbe quindi rivelarsi la scelta migliore per chi punta al miglior equilibrio tra spesa e prestazioni. Il telefono dovrebbe arrivare con una principale da 50 MP, un grandangolare da 12 MP e una macro da 5 MP, a cui si aggiunge una fotocamera frontale da 12 MP per i selfie. Non è ancora chiaro se sensori e lenti saranno esattamente gli stessi montati sul fratello maggiore, ma sulla carta il numero di megapixel coincide in tutto e per tutto.

Prezzi in aumento e una scheda tecnica quasi invariata

Il settore tecnologico sta attraversando una fase complicata per quanto riguarda la memoria RAM e i moduli di archiviazione. Buona parte della produzione viene assorbita dai grandi data center dedicati all’intelligenza artificiale e persino colossi come Apple e Samsung faticano a reperire i componenti per i propri telefoni. La situazione è talmente seria che Samsung, pur avendo una divisione interna dedicata alle memorie, incontra difficoltà nel produrre chip per i suoi stessi smartphone. Per il prossimo anno sono attesi rincari che con ogni probabilità colpiranno anche la fascia media e non soltanto i modelli di punta.

Le voci più recenti parlano di un prezzo di Galaxy A58 che negli Stati Uniti potrebbe partire da circa 740 euro, mentre le stime più ottimistiche si fermano intorno ai 600 euro. Cifre che portano il dispositivo dritto nel territorio dei flagship. Sul piano tecnico il nuovo modello dovrebbe ricalcare più o meno quello precedente. Oltre alle fotocamere identiche, anche il display da 6,7 pollici dovrebbe restare simile se non uguale e la batteria da 5.000 mAh verrebbe ereditata direttamente da Galaxy A57.

L’unico aggiornamento previsto riguarda il chipset. Samsung tende a equipaggiare la serie Galaxy A con processori Exynos e per Galaxy A58 il candidato più probabile è Exynos 1780, la generazione successiva a quel Exynos 1680 che oggi muove Galaxy A57.

Fonte: TecnoAndroid