Paradosso di Olbers: perché il cielo notturno è buio

Perché il cielo notturno è buio, se là fuori le stelle potrebbero essere infinite? Sembra una domanda da bambini, di quelle che si fanno guardando in alto durante una notte d’estate, eppure è il cuore del paradosso di Olbers. Si tratta di un rompicapo che ha tenuto impegnati gli astronomi per secoli e che ha finito per incrinare un’idea molto rassicurante, quella di un universo infinito ed eterno.

Tutto nasce da un conto che, a pensarci bene, non torna affatto. Se il cosmo fosse davvero sconfinato e pieno di stelle sparse ovunque, il buio non dovrebbe proprio esistere. Il cielo, anche nel cuore della notte, dovrebbe risplendere con la stessa intensità del Sole. E invece basta alzare lo sguardo dopo il tramonto per vedere tutt’altro, cioè piccoli punti luminosi sparsi su un fondo nero.

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Un ragionamento semplice con un risultato impossibile

La forza del paradosso sta proprio nella sua semplicità. Non servono formule complicate per afferrarlo. Basta immaginare uno spazio senza confini, popolato di astri in ogni sua parte, e chiedersi cosa succederebbe guardando in una direzione qualsiasi. Prima o poi lo sguardo incontrerebbe una stella, vicina o lontanissima che sia. E se questo valesse per ogni singolo punto della volta celeste, il risultato sarebbe un cielo completamente luminoso, senza un solo angolo scuro. È qui che il ragionamento si scontra con la realtà. Perché la notte, ostinatamente, resta nera. Ed è proprio questa contraddizione tra la logica e l’osservazione a rendere la questione così interessante. Qualcosa nelle premesse doveva essere sbagliato, ma capire cosa non è stato affatto immediato. Per molto tempo l’immagine di un cosmo infinito e immutabile è sembrata la più naturale, quasi scontata, e metterla in discussione voleva dire rimettere mano a un’intera visione del mondo.

Da Keplero a Olbers, fino all’intuizione di Poe

Il problema non è affatto recente. A porlo per primo fu Keplero, già nel 1610, in un’epoca in cui lo studio del cielo stava vivendo una stagione di grandi cambiamenti. La questione però non trovò una soluzione e rimase lì, irrisolta, come un sassolino nella scarpa della scienza.

Oltre due secoli più tardi fu Heinrich Olbers a rilanciarla, nel 1823, dando di fatto il proprio nome al paradosso che ancora oggi viene ricordato così. La sua riproposta riportò al centro dell’attenzione una domanda che sembrava destinata a non avere risposta, e per lungo tempo gli studiosi continuarono a trovarsi in difficoltà davanti a quel cielo che, secondo i calcoli, avrebbe dovuto essere accecante.

La svolta, almeno sul piano dell’intuizione, arrivò da una figura che difficilmente ci si aspetterebbe in una storia di astronomia. Nel 1848 Edgar Allan Poe intuì la risposta al mistero del cielo notturno, offrendo una chiave di lettura capace di sciogliere il nodo. Un’idea che, letta a distanza di tempo, appare sorprendentemente in anticipo rispetto alle conoscenze dell’epoca.

Il valore del paradosso di Olbers sta proprio nelle sue conseguenze. Quel semplice interrogativo sul buio della notte ha infatti messo in dubbio l’idea di un universo infinito ed eterno, costringendo a ripensare le basi stesse con cui si immaginava il cosmo.

Fonte: TecnoAndroid