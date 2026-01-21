Pablo’s Galaxy: il buco nero che ha spento miliardi di stelle

1,8K La storia di GS-10578, soprannominata Pablo’s Galaxy, è una di quelle che fanno girare la testa agli astronomi. Perché osservandola oggi, grazie al James Webb Space Telescope e all’Atacama Large Millimeter Array, stiamo guardando un universo giovane, appena tre miliardi di anni dopo il Big Bang, eppure ci troviamo davanti a una galassia che sembra aver già vissuto la sua vita. Nonostante una massa pari a circa 200 miliardi di Soli, Pablo’s Galaxy aveva già smesso di formare nuove stelle. È una contraddizione che mette in crisi molte delle nostre idee sulla crescita e sulla maturità delle galassie primordiali.