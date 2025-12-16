Optima, per Natale ritorna Super Mobile 150 Limited Edition

Fino alla giornata del prossimo 19 dicembre 2025, l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile renderà disponibile all’attivazione un’offerta davvero eccezionale. Si tratta dell’offerta nota con il nome di Optima Super Mobile 150 Limited Edition. Si tratta in sostanza di una versione speciale di una delle sue offerte di punta ed è andata a sostituire l’altra offerta dell’operatore, ovvero Optima Super Mobile Smart 100 Giga.

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Optima Mobile, fino al 19 dicembre disponibile l’offerta Super Mobile 150 Limited Edition

Con l’arrivo imminente delle festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha deciso di rendere disponibile all’attivazione una super offerta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata Optima Super Mobile 150 Limited Edition.

Quest’ultima è un’offerta estremamente conveniente. Nello specifico, ogni mese gli utenti avranno a disposizione un bundle comprendente fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi giga si potranno utilizzare per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, nel bundle sono messi a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

Nonostante il bundle messo a disposizione sia molto ricco, gli utenti non dovranno pagare una spesa molto alta. Ogni mese, infatti, gli utenti dovranno pagare soltanto un costo per il rinnovo pari a 4,95 euro al mese. Per tutti coloro che attiveranno l’offerta online sul sito web ufficiale di Optima Mobile, è poi previsto un costo per la scheda sim scontato, pari a soli 9,90 euro. Solitamente, la scheda sim ha un costo più alto, pari a 19,90 euro.

Con l’offerta dell’operatore telefonico virtuale Optima Mobile, gli utenti potranno navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Tuttavia, esiste un’opzione aggiuntiva che permette agli utenti di navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il costo per averla è di 1,95 euro al mese.