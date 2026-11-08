Android Auto, notifiche mute: il bug che abbassa la musica

Per Android Auto questa settimana è stata piuttosto movimentata. Da un lato sono emerse nuove indiscrezioni che parlano di funzionalità aggiuntive per il tastierino e più in generale per tutta la parte dedicata alle chiamate. Dall’altro gli sviluppatori sembrano essersi lasciati sfuggire un bug tutt’altro che trascurabile, perché molti utenti non ricevono più le notifiche o almeno non quelle sonore. Sul display dell’auto compare il consueto avviso a comparsa ma dagli altoparlanti non esce alcun suono, e chi guida si ritrova così con un messaggio visivo che rischia di passare del tutto inosservato.

Il comportamento anomalo non riguarda soltanto i momenti di silenzio in abitacolo. Il difetto si manifesta infatti anche durante l’ascolto di musica o podcast, e in quel caso la situazione è ancora più curiosa. L’audio in riproduzione viene regolarmente abbassato, proprio come succede sempre quando arriva un avviso, ma al posto del classico segnale acustico non arriva nulla. Il sistema insomma prepara il terreno per la notifica e poi la lascia muta.

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Cosa raccontano gli utenti sul forum di Google

Le segnalazioni si sono concentrate soprattutto sul forum di supporto di Google, dove alcuni automobilisti hanno descritto il problema con parecchia precisione. Una testimonianza in particolare aiuta a capire bene cosa stia accadendo. L’utente spiega che fino a tre giorni prima, con Android Auto attivo, i suoni di notifica di tutte le app funzionavano senza intoppi. Poi è arrivato un aggiornamento e da quel momento le cose sono cambiate.

Secondo il suo racconto i messaggi di testo e quelli di Facebook continuano a suonare normalmente. Il silenzio colpisce invece tutte le applicazioni che non sono configurate per funzionare con Android Auto. C’è poi un dettaglio che rende il quadro ancora più strano. Provando a entrare nelle impostazioni delle notifiche per selezionare e ascoltare suoni diversi in qualsiasi altra app, il sistema tenta effettivamente di riprodurli e arriva perfino a interrompere gli altri contenuti audio in corso. Peccato che al posto del suono scelto venga riprodotto soltanto silenzio.

Le prove fatte e il sospetto sull’ultimo aggiornamento

Lo stesso utente racconta di aver passato ore a cercare una soluzione, facendosi aiutare anche da due diversi assistenti virtuali. Tutte le impostazioni relative alle notifiche risultano configurate nel modo corretto, quindi a quanto pare non si tratta di qualche opzione disattivata per errore. Ha provato persino ad attivare la vibrazione insieme al suono, ma anche qui il risultato è stato deludente perché il telefono vibra solamente quando Android Auto non è collegato.

Proprio quest’ultimo elemento porta l’utente a puntare il dito senza troppi dubbi contro la piattaforma di Google per la guida. Nella sua ricostruzione è Android Auto la causa del malfunzionamento, e il problema sarebbe comparso con l’ultimo aggiornamento distribuito intorno al 23 ottobre 2026. Prima di quella data, sempre stando alla sua esperienza, gli avvisi sonori di tutte le app arrivavano senza alcuna difficoltà mentre ora quelli delle applicazioni non pensate per l’auto restano completamente muti, sia sul fronte dell’audio sia su quello della vibrazione.

Fonte: TecnoAndroid