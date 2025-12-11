Optima Mobile, offerta vantaggiosa con ben 150 GB

L’operatore telefonico virtuale Optima Mobile dispone al momento di alcune offerte di rete mobile piuttosto interessanti. Una di queste è l’offerta nota con il nome di Optima Super Mobile 150. Quest’ultima viene proposta da qualche tempo dall’operatore presso i centri commerciali e si distingue per l’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Optima Super Mobile 150, offerta a basso costo con fino a 150 GB di traffico dati

Optima Super Mobile è una delle offerte più convenienti dell’operatore telefonico virtuale. Come già accennato in apertura, quest’ultima si distingue per l’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Nel suo bundle sono infatti compresi fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi sono validi però per navigare con le sole reti 4G. Il bundle messo a disposizione degli utenti continua poi a stupire.

L’offerta in questione arriva a comprende infatti anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Sono inoltre compresi fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Tutto questo bundle è messo a disposizione degli utenti ad un costo di soli 5,95 euro al mese. Questa offerta sarà disponibile all’attivazione da tutti i nuovi clienti dell’operatore virtuale che attiveranno un nuovo numero e anche dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

L’offerta Optima Super Mobile 150 non dà quindi la possibilità di navigare con le nuove reti di quinta generazione. Nonostante questo, l’operatore sta comunque dando la possibilità di attivare il supporto alla navigazione in 5G. In questo caso, i clienti interessati dovranno sostenere un costo pari a 1,95 euro al mese. L’operatore sta proponendo il primo rinnovo gratuito per tutti i clienti che attiveranno questa promozione. Quest’ultima sarà disponibile non solo dai nuovi clienti di Optima Mobile, ma anche da chi è già cliente dell’operatore virtuale.