OPPO Reno15: la nuova gamma arriva anche in Italia

OPPO con la serie Reno15 prova a fare un passo in avanti ben preciso: trasformare lo smartphone in un vero compagno creativo da viaggio. Non è solo una questione di specifiche, ma di approccio. I modelli Reno15 Pro 5G, Reno15 5G, Reno15 FS 5G e Reno15 F 5G condividono, infatti, una visione comune, costruita attorno alla fotografia, al video e a una serie di strumenti AI pensati per rendere la creazione di contenuti più immediata, intuitiva e accessibile. Il design è il primo elemento che racconta tale filosofia. OPPO riprende il linguaggio visivo già visto sulla serie Reno14 e lo evolve ispirandosi all’aurora, con superfici che reagiscono alla luce in modo dinamico e un retro in vetro scolpito monoblocco attraversato dal modulo fotografico Dynamic Stellar Ring. A ciò si aggiungono certificazioni IP66, IP68 e IP69, che permettono di usare lo smartphone senza troppe ansie anche sotto la pioggia o in contesti outdoor. Ciò insieme alla tecnologia Splash Touch che mantiene il display reattivo anche con le mani bagnate.

OPPO Reno15: ecco i dettagli emersi sulla nuova gamma smartphone

La differenza tra i modelli passa soprattutto dalle dimensioni e dall’hardware, ma l’esperienza resta uniforme. Reno15 Pro 5G punta sulla maneggevolezza con un display compatto da 6,32 pollici, ideale per l’uso a una mano durante scatti e riprese. E su una costruzione premium grazie al frame in alluminio di grado aerospaziale. Reno15 5G e Reno15 F e FS 5G scelgono invece diagonali più generose, rispettivamente da 6,59 e 6,57 pollici, sempre a 120Hz, trovando un equilibrio tra comfort visivo e portabilità.

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Il centro creativo della serie è però la fotografia. Tutti i modelli introducono una fotocamera selfie ultra-wide da 50 MP con campo visivo di 100°. È una scelta che strizza chiaramente l’occhio a vlogger e creator, permettendo di includere ambienti, gruppi di persone e contesti di viaggio senza ricorrere a accessori esterni o inquadrature forzate. Sul fronte posteriore, Reno15 Pro 5G spinge al massimo con un sensore principale ultra-clear da 200 MP, affiancato da un teleobiettivo periscopico da 50 MP con focale equivalente a circa 85 mm. Anche Reno15 5G integra un teleobiettivo 3,5x, pensato per ottenere quello sfocato naturale e quella compressione prospettica tanto apprezzata sui social.

A supporto dell’hardware entra in gioco un’elaborazione intelligente sempre più raffinata. Il Reno Portrait Engine e l’algoritmo Skin Tone Improvement lavorano per migliorare la resa dei soggetti senza snaturarne l’aspetto. Mentre AI Flash Photography 2.0 combina un doppio flash posteriore con un flash frontale a schermo per garantire incarnati più naturali anche in condizioni di luce difficile. L’editing diventa parte integrante dell’esperienza grazie a funzioni come AI Portrait Glow, Popout e AI Motion Photo Slow-Mo. I quali permettono di trasformare foto e Motion Photo in contenuti più espressivi e dinamici con pochi tocchi.

Opzioni video e funzioni AI dei nuovi modelli

Sul fronte video, la serie Reno15 si propone come un vero “vlog master”. Il 4K HDR Ultra-Steady Video assicura immagini stabili e ricche di dettaglio anche in movimento. Mentre strumenti come Dual-View Video e Seamless Camera Switch semplificano la narrazione visiva, permettendo di passare da una prospettiva all’altra senza interrompere la registrazione. Il nuovo Video Editing 2.0 completa il pacchetto, consentendo di rifinire i contenuti dall’app Foto.

A garantire fluidità e affidabilità nel tempo ci pensano ColorOS 16 e il nuovo Trinity Engine, affiancati dalla Fluency Protection OPPO fino a sei anni. Reno15 Pro 5G, in particolare, sfrutta il MediaTek Dimensity 8450 con AI HyperBoost 2.0 per mantenere frame rate stabili anche nel gaming. Mentre AI LinkBoost 3.0 e il chip SignalBoost X1 migliorano la qualità della connessione, riducendo la latenza nelle sessioni online. L’autonomia non è da meno, con batterie che arrivano fino a 6.500 mAh e ricarica rapida 80W SUPERVOOC.

Chiude il quadro una suite AI sempre più orientata alla produttività e all’organizzazione delle idee. AI Mind Space permette di raccogliere contenuti e ispirazioni in un unico spazio. Mentre strumenti come AI Translate e AI Recording semplificano le attività quotidiane. Il tutto supportato dal Private Computing Cloud di OPPO per una gestione sicura dei dati. La serie OPPO Reno15 arriva sul mercato italiano con prezzi che vanno dai 399,99 euro del Reno15 F 5G fino ai 799,99 euro del Reno15 Pro 5G. Accompagnati da bundle promozionali e coupon dedicati nel periodo di lancio.