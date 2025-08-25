OnePlus sblocco bootloader

OnePlus ha annunciato una modifica significativa che riguarda lo sblocco del bootloader, una delle pratiche più apprezzate dagli appassionati di modding e personalizzazione Android. Con l’arrivo di ColorOS 16, basata su Android 16, la procedura diventerà più restrittiva e regolamentata, segnando un cambiamento importante nella filosofia che per anni ha caratterizzato il marchio.

Una procedura più rigida con ColorOS 16

Secondo quanto comunicato ufficialmente dall’azienda, lo scopo della modifica è quello di aumentare la sicurezza dei dati, migliorare la stabilità del sistema e ridurre i rischi legati allo sblocco. Con ColorOS 16, infatti, non sarà più possibile procedere liberamente: per poter sbloccare il bootloader sarà necessario partecipare a un programma di test approfondito.

Gli utenti interessati dovranno inoltrare una richiesta ufficiale e rispettare alcuni requisiti:

il dispositivo deve essere aggiornato a ColorOS 16 o versioni successive;

l’account OnePlus collegato deve essere privo di anomalie o violazioni;

il device non deve appartenere a piani aziendali, operatori telefonici o enti governativi;

sarà possibile presentare una sola richiesta ogni 30 giorni.

Solo dopo l’approvazione sarà consentito sbloccare il bootloader e procedere con eventuali modifiche o flash di ROM personalizzate.

Restrizioni limitate (per ora) alla Cina

La notizia ha suscitato preoccupazione nella community, ma OnePlus ha chiarito che queste nuove regole si applicheranno esclusivamente ai modelli venduti in Cina. Nei mercati globali, almeno per il momento, continuerà a valere il metodo attuale, senza necessità di richiesta preventiva. Inoltre, la misura non sarà retroattiva: i dispositivi che utilizzano versioni di ColorOS precedenti alla 16 manterranno la possibilità di sblocco secondo le modalità attuali.

Garanzia e precedenti storici

Un aspetto importante riguarda la garanzia: OnePlus ha confermato che lo sblocco del bootloader non invaliderà automaticamente la copertura, a patto che l’utente sia in grado di ripristinare il firmware originale in caso di problemi.

Non è la prima volta che il marchio introduce limitazioni. Già con il OnePlus 6T venduto da T-Mobile negli Stati Uniti, lo sblocco richiedeva una procedura di approvazione. Ora, però, la stretta diventa più estesa e ufficiale, segnando un cambio di passo rispetto alla filosofia più aperta del passato.

Un trend comune nel settore Android

La scelta di OnePlus si inserisce in un quadro più ampio: diversi produttori stanno limitando progressivamente la possibilità di personalizzare i propri dispositivi. Samsung, con la One UI 8 basata su Android 16, ha iniziato a rimuovere l’opzione per lo sblocco in alcuni modelli, mentre Xiaomi ha introdotto limiti ancora più stringenti, consentendo una sola richiesta di sblocco all’anno.