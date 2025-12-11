Oppo Reno 15c avvistato su uno store online, ecco i dettagli

Fra non molti giorni, si aggiungerà al catalogo del produttore tech Oppo un nuovo smartphone della gamma Reno. Si tratta del nuovo Oppo Reno 15c. Fino ad ora non avevamo molte informazioni su questo device. Nel corso delle ultime ore, però, è stato avvisato sul siro web China Telecom e proprio qui sono state riportate diverse di rilievo sulle sue presunte specifiche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Oppo Reno 15c avvistato sul sito China Telecom, ecco le presunte specifiche tecniche

Sono state da poco riportate in rete alcune delle presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone di casa Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Reno 15c. Quest’ultimo è stato avvistato in rete sul sito web China Telecom. Stando a quanto riportato sul sito, il nuovo smartphone dell’azienda sarà alimentato da uno dei processori di casa Qualcomm.

Si tratta nello specifico del soc Snapdragon 7 Gen 4. Secondo quanto è emerso, lo smartphone sarà distribuito in due versioni con tagli di memoria differenti. Una avrà 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. La seconda, invece, avrà 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Per quanto riguarda la parte frontale dello smartphone, qui troveremo un display con tecnologia AMOLED. La diagonale sarà pari a 6.59 pollici con una risoluzione pari a 1.5K e una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. In alto al centro troverà poi posto in un foro centrale una fotocamera anteriore per i selfie da ben 50 MP.

Sulla parte posteriore dello smartphone ci sarà poi un modulo fotografico comprendente tre sensori. Un sensore principale da 50 MP, un sensore con teleobiettivo da 50 MP e un sensore ultra grandangolare da 8 MP. Per quanto riguarda il sistema operativo, sembra che a bordo ci sarà l’ultima versione del software di Google. Ci stiamo riferendo ad Android 16, con l’interfaccia utente personalizzata da Oppo, la ColorOS 16. Sono state infine rivelate le colorazioni, ovvero Aurora Blue, Academy Blue e Starlight Bow.