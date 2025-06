OPPO Reno 14 e Pro: eleganza, resistenza e tecnologia

Con la nuova serie Reno 14, OPPO prova a ridefinire i canoni del design nella fascia medio-alta. Dopo il debutto in Cina, l’azienda si prepara al lancio in India svelando in anticipo i segreti costruttivi dei suoi prossimi dispositivi. Il punto di forza? Una combinazione di estetica ricercata e materiali avanzati. Il telaio in lega di alluminio di grado aerospaziale, utilizzato per garantire leggerezza e resistenza, è solo uno degli aspetti distintivi. OPPO sostiene che questo materiale sia oltre il doppio più resistente delle tradizionali scocche in plastica.

Un altro elemento innovativo è la struttura “Sponge Armor”, ispirata alla biomeccanica marina. Pensata per assorbire meglio gli urti, questa soluzione mira a distribuire l’impatto in modo uniforme, migliorando la durabilità senza compromettere lo spessore. I due modelli sono infatti estremamente sottili: solo 7,42 mm per il Reno 14 standard e 7,58 mm per la versione Pro. Le colorazioni introdotte – Pearl White, Forest Green e Titanium Grey – sono arricchite da trattamenti come Velvet Glass e riflessi dinamici, che rendono il design ancora più distintivo.

Tecnologia e prestazioni solide: OPPO gioca d’anticipo con la nuova serie Reno

La resistenza agli agenti esterni è garantita da una tripla certificazione IP (IP66, IP68 e IP69), difficile da trovare anche su molti top di gamma. Completa il pacchetto una porta USB placcata in platino e una modalità subacquea per la fotocamera. OPPO punta chiaramente a distinguersi non solo per le performance, ma anche per l’ingegneria e la cura dei dettagli.

Oltre al design, la serie Reno 14 offre specifiche tecniche di tutto rispetto. Il Reno 14 Pro monta un display OLED da 6,83 pollici con refresh rate adattivo a 120 Hz e risoluzione 1.5K. Il modello base, con schermo da 6,59 pollici, mantiene tutte le caratteristiche premium: HDR10+, dimming PWM a 3840 Hz e certificazioni streaming per Netflix e Prime Video. Le cornici sottili rendono l’esperienza visiva immersiva, pensata per gaming e contenuti.

A spingere i due modelli ci pensano i nuovi SoC MediaTek: il potente Dimensity 8450 per il Pro e l’efficiente Dimensity 8350 per il Reno 14 standard. La sezione fotografica vede un triplo modulo con sensore principale da 50 MP con OIS, grandangolare da 8 MP e periscopico anch’esso da 50 MP con zoom ottico 3.5x. Il software è affidato a ColorOS 15, basato su Android 15, già pronto a sfruttare le ultime innovazioni software.

La presentazione indiana è imminente, mentre per il mercato mondiale bisognerà attendere ancora. OPPO, intanto, conferma la propria visione: fondere estetica e resistenza, senza rinunciare alle performance.