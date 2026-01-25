Oppo Find X9 Ultra: spunta il kit con teleconverter da 300 mm

Il prossimo Oppo Find X9 Ultra continua a far parlare di sé, e questa volta non solo per lo smartphone in sé. In rete sono infatti comparse alcune immagini che mostrano il dispositivo affiancato da un kit fotografico con teleconvertitore da 300 mm, un accessorio che rafforza l’idea di uno smartphone pensato anche per chi guarda alla fotografia con grande attenzione.

Un accessorio pensato per la fotografia avanzata

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Dalle immagini trapelate, il Find X9 Ultra appare inserito in una cover dedicata, progettata appositamente per ospitare il teleconvertitore. L’obiettivo non si aggancia direttamente al modulo fotografico, ma alla custodia, che integra anche una vera impugnatura fotografica. Sono presenti un pulsante di scatto fisico e altri controlli aggiuntivi, elementi che richiamano da vicino l’esperienza di una fotocamera compatta.

Questo tipo di soluzione non è più un caso isolato. Negli ultimi mesi accessori simili sono comparsi anche su altri smartphone Ultra di marchi cinesi, come Xiaomi, Vivo e Honor, segno di una tendenza sempre più chiara.

Le conferme e i dubbi sul comparto fotografico

La lunghezza focale del teleconvertitore è stata confermata da Digital Chat Station, considerato una fonte affidabile nel settore. Resta però un punto aperto: non è ancora chiaro quale obiettivo del Find X9 Ultra potrà sfruttare questo accessorio. La scelta influenzerà in modo diretto sia il livello reale di zoom sia la qualità finale delle immagini.

Le indiscrezioni finora parlano di una fotocamera quadrupla. Alla principale e alla ultra-grandangolare dovrebbero affiancarsi due teleobiettivi: uno più ravvicinato da 200 MP con zoom 3x e uno più spinto con zoom 10x. Capire quale di questi lavorerà con il teleconvertitore sarà fondamentale per valutare l’efficacia dell’accessorio.

Sensori di nuova generazione e periodo di lancio

Sul fronte dei sensori, Oppo potrebbe puntare su componenti di nuova generazione già annunciati lo scorso anno e già visti su Xiaomi 17 Ultra, che hanno mostrato miglioramenti evidenti nella qualità d’immagine. Tra le ipotesi più accreditate c’è il Sony LYT-901, un sensore da 200 MP con dimensioni molto vicine a 1”, anche se esistono alternative valide firmate OmniVision.