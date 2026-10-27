One UI 9, batteria sotto accusa su Galaxy S24 e S25

Il passaggio a One UI 9 potrebbe avere un effetto poco gradito sull’autonomia di Galaxy S24 e Galaxy S25, perché negli ultimi giorni le lamentele degli utenti sulla durata della batteria si sono moltiplicate. Va detto che dopo ogni aggiornamento importante spunta quasi sempre qualcuno che sui forum o sui social racconta di una batteria peggiorata, e questo capita con qualsiasi marca, modello o versione del sistema operativo. Stavolta però le cose sembrano un po’ diverse.

A fare la differenza è soprattutto la quantità delle segnalazioni, che sono ormai parecchie e raccontano tutte più o meno la stessa storia. Un singolo proprietario scontento si può archiviare come un caso isolato. Quando invece le testimonianze diventano numerose e coerenti fra loro il discorso cambia, e il sospetto che dietro ci sia qualcosa di più concreto legato al nuovo software dei top di gamma Samsung si fa decisamente più solido.

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Il caso del Galaxy S24 Ultra che ha acceso il dibattito

Tra le testimonianze che hanno fatto più rumore spicca quella del proprietario di un Galaxy S24 Ultra, che su Twitter ha mostrato un consumo del 95% della carica dopo appena 3 ore e 15 minuti di schermo acceso. Il telefono ha alle spalle circa due anni di utilizzo e monta l’ultima versione di One UI 9. Numeri che lasciano perplessi, anche considerando che stiamo parlando di uno dei modelli più costosi della gamma.

L’utente ha comunque ammesso un uso piuttosto intenso, pur restando nell’ambito dei social network, con il display impostato alla risoluzione QHD e la connessione alla rete mobile LTE+ attiva per tutta la giornata. Niente WiFi quindi, e il dettaglio non è secondario. La rete senza fili consuma molto meno rispetto al modem cellulare, che invece pesa parecchio sulla batteria soprattutto nelle zone con copertura scarsa o quando bisogna saltare spesso da una cella all’altra, come succede per esempio durante un viaggio.

Nonostante queste attenuanti il giudizio del proprietario è stato netto. Ha definito la situazione non accettabile e ha chiamato in causa direttamente l’account indiano di Samsung, coinvolgendo anche diversi profili molto seguiti nel mondo Galaxy per chiedere un parere sull’accaduto. Un modo per capire se il problema riguardi solo il suo esemplare oppure una platea più ampia di dispositivi aggiornati.

I prezzi attuali della serie Galaxy S25

Mentre la questione batteria tiene banco tra gli utenti, i modelli della famiglia Galaxy S25 si trovano online a cifre interessanti, anche se le quotazioni cambiano parecchio da un negozio all’altro. Galaxy S25 FE parte da 456 euro e in altri store sale fino a 499 euro. Galaxy S25 base si porta a casa a partire da 499 euro, con altre offerte a 523 e 529 euro.

Salendo di fascia, Galaxy S25 Edge è disponibile da 523 euro mentre in altre proposte si attesta sui 549 euro. Galaxy S25 Plus oscilla invece tra 616 e 623 euro. Il modello più ambizioso della serie, Galaxy S25 Ultra, si trova a partire da 712 euro, ma in alcuni casi il prezzo arriva fino a 792 euro.

Fonte: TecnoAndroid