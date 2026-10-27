The Blood of Dawnwalker 1.1: oltre 1100 modifiche e una pozione

Il primo aggiornamento di The Blood of Dawnwalker è finalmente disponibile e porta con sé un pacchetto di modifiche decisamente corposo. Rebel Wolves e Bandai Namco Entertainment Europe hanno pubblicato il 22 ottobre 2026 l’Update 1.1, il primo major update dall’uscita del gioco, scaricabile da subito su Xbox Series X|S. I numeri rendono bene l’idea della portata dell’intervento, perché si parla di oltre 1100 tra miglioramenti e aggiustamenti, a cui si sommano alcune funzionalità del tutto nuove che toccano la progressione del personaggio, l’accessibilità e il sistema di combattimento. Un lavoro ampio insomma, che va ben oltre la classica patch correttiva e prova a intervenire su diversi aspetti dell’esperienza contemporaneamente.

La pozione che azzera le abilità e qualche carezza agli animali

Tra le novità introdotte la più curiosa è senza dubbio la Spillatura di Rinascita Mentale, una pozione pensata per chi vuole ripensare da capo la propria build. Bevendola si “dimenticano” tutte le abilità apprese nei tre rami disponibili, cioè quello della spada, quello della stregoneria e quello del vampirismo. I punti abilità investiti vengono così azzerati e tornano disponibili per essere ridistribuiti in maniera completamente diversa.

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L’aspetto interessante sta nel fatto che il giocatore recupera anche il tempo speso per imparare quelle abilità, e può quindi dedicarsi a una combinazione nuova senza sentirsi penalizzato dalle scelte fatte in precedenza. Una soluzione pratica per chi magari ha puntato tutto sulla lama e adesso vuole sperimentare con la magia o con i poteri vampirici. Accanto a questa funzione più sostanziosa debutta poi un’aggiunta più leggera ma sempre gradita, ovvero la possibilità di accarezzare gli animali che si incontrano durante l’avventura.

Più accessibilità tra difficoltà e sottotitoli

Un capitolo importante dell’aggiornamento riguarda l’accessibilità. Gli sviluppatori hanno rivisto l’impostazione di difficoltà più permissiva e hanno cambiato anche i nomi delle modalità. Quella che fino a oggi si chiamava Story è stata rinominata Forgiving, mentre al suo posto arriva una nuova modalità Story ancora più bassa, che offre un’assistenza aggiuntiva durante i combattimenti. Chi cerca soprattutto la trama e preferisce non rimanere bloccato negli scontri ha ora un’opzione in più su cui contare.

Ampliate anche le opzioni legate ai sottotitoli. Adesso è possibile aumentare la dimensione del carattere e, novità altrettanto utile, attivarli per tutte le linee di dialogo. Interventi che sembrano piccoli sulla carta ma che fanno una differenza concreta per molti giocatori, soprattutto per chi gioca a distanza dallo schermo o ha bisogno di testi più leggibili.

Combattimenti rivisti e Frame Generation aggiornata

Sul fronte tecnico l’Update 1.1 di The Blood of Dawnwalker porta un aggiornamento della tecnologia di Frame Generation, che ora è accompagnata da impostazioni dedicate. Il team ha rimesso mano anche alle animazioni e ai movimenti della telecamera durante gli scontri, due elementi che incidono parecchio sulla leggibilità dell’azione quando i nemici si fanno numerosi.

Migliorati poi il sistema di puntamento e le fasi di aggancio e sgancio dagli avversari. Stesso discorso per la reattività del targeting e dell’aggancio alle superfici quando si utilizzano Shadowstep e Planeshift, le abilità di movimento che permettono di spostarsi rapidamente nell’ambiente. L’elenco completo di tutte le modifiche è consultabile nelle note di aggiornamento ufficiali pubblicate sul sito del gioco, dove sono riportati nel dettaglio gli oltre 1100 interventi. Per mostrare le principali novità del nuovo update è stato diffuso anche un trailer dedicato, che passa in rassegna le funzioni appena introdotte.

Fonte: TecnoAndroid