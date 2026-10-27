Pluribus 2, Rhea Seehorn: il primo copione è assolutamente folle

La seconda stagione di Pluribus è ufficialmente in fase di avvio e per chi segue con passione la serie di Vince Gilligan si tratta della notizia più attesa degli ultimi tempi. A confermarlo è stata direttamente la protagonista Rhea Seehorn, che in una recente intervista ha lasciato trapelare qualche dettaglio sul lavoro già fatto e su quello che sta per cominciare. Poche parole, ma sufficienti a riaccendere l’entusiasmo di un pubblico che aspettava proprio un segnale del genere.

Il motivo di tanta attenzione è piuttosto semplice. Pluribus è una serie acclamata, capace di farsi notare e di costruire attorno a sé una base di appassionati molto attenta a ogni movimento. Ogni indizio sul suo futuro viene accolto con una curiosità quasi febbrile e quando a parlare è chi sta al centro della scena il peso delle dichiarazioni cresce parecchio. Non si tratta di voci di corridoio o di indiscrezioni difficili da verificare, ma delle parole di chi il progetto lo vive da dentro.

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Rhea Seehorn e quel primo copione “assolutamente folle”

Il passaggio che più ha colpito i fan riguarda la sceneggiatura del primo episodio. L’attrice l’ha definita senza troppi giri di parole “assolutamente folle”, un aggettivo che dice molto e allo stesso tempo lascia spazio a qualsiasi interpretazione. Non sono arrivati dettagli sulla trama né anticipazioni su cosa accadrà ai personaggi, e forse è meglio così. Scegliere un’espressione tanto forte per descrivere il copione d’apertura basta già da sola a far intuire che il nuovo ciclo di puntate non ha alcuna intenzione di giocare al ribasso.

C’è poi un altro elemento da non sottovalutare. Se la protagonista ha già avuto tra le mani il testo della prima puntata, significa che la fase di scrittura è andata abbastanza avanti da consegnare agli attori materiale concreto su cui lavorare. Per una produzione firmata da Vince Gilligan, nome che il pubblico associa a una narrazione costruita con attenzione, è un dettaglio tutt’altro che secondario.

Va detto anche che l’entusiasmo di un’interprete per un copione non è mai scontato. Chi recita legge decine di pagine e sa bene distinguere un testo ordinario da uno capace di sorprendere. Il fatto che Rhea Seehorn abbia voluto sottolineare proprio questo aspetto, invece di limitarsi a una conferma generica, è un indizio che i fan hanno colto al volo.

Le riprese di Pluribus 2 sono pronte a partire

L’altra notizia, probabilmente ancora più rilevante per chi conta i giorni, riguarda le riprese, ormai pronte a cominciare. Rhea Seehorn lo ha detto in modo chiaro, lasciando intendere che il ritorno sul set è davvero vicino. Il passaggio dalla carta alla macchina da presa rappresenta sempre il momento in cui un progetto smette di essere soltanto un’idea e diventa qualcosa di tangibile, con attori, scenografie e una tabella di marcia da rispettare.

Per il momento non sono state diffuse tempistiche sull’uscita né ulteriori informazioni sulla lavorazione di Pluribus 2. Nessuna data, nessun dettaglio sul numero di episodi o su eventuali novità nel cast. Le informazioni disponibili si fermano a quanto raccontato dalla protagonista, ma bastano a delineare un quadro preciso della situazione.

La serie di Gilligan ha quindi superato una delle tappe più delicate, quella della scrittura, e si prepara ad affrontare la fase produttiva vera e propria. Il primo copione esiste, la sua interprete principale lo considera decisamente fuori dagli schemi e il cast è pronto a tornare davanti alle telecamere per dare il via alla seconda stagione di Pluribus.

Fonte: TecnoAndroid