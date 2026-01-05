OPPO chiude quest’anno con un aggiornamento ColorOS

OPPO conclude il 2025 con il rilascio di un aggiornamento significativo per ColorOS. L’interfaccia personalizzata dell’azienda. Pensato per migliorare l’esperienza degli utenti su tutti i dispositivi compatibili. Questo update si concentra principalmente sul comparto fotografico. Aumentando le possibilità creative degli smartphone e offrendo nuove opzioni per scatti di qualità superiore.

La modalità XPAN di Hasselblad è stata potenziata. E consente scatti panoramici con effetti cinematografici più profondi e bilanciati. A questi si aggiungono nuove cornici esclusive che arricchiscono l’esperienza fotografica. Ma anche migliorano l’estetica delle immagini. Gli scatti notturni ricevono aggiornamenti significativi grazie all’introduzione del filtro CineStill 800T. E anche del nuovo effetto Neon Glow. Entrambe garantiscono foto più nitide e con un’illuminazione più equilibrata. Inoltre, OPPO ha inserito una filigrana speciale dedicata al Capodanno 2026. Questa ha consentito agli utenti di personalizzare le immagini per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

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Miglioramenti nella personalizzazione e nelle performance grazie all’aggiornamento OPPO

Oltre alle novità fotografiche, l’aggiornamento amplia le possibilità di personalizzazione dell’interfaccia. Gli utenti potranno ridimensionare le icone delle app clonate con un semplice trascinamento. Ma anche creare scorciatoie rapide per accedere velocemente alle funzioni più utilizzate. Ed infine riorganizzare le scorciatoie sulla schermata Home. Ottenendo così un layout più ordinato e funzionale.

Tra le altre migliorie, OPPO ha introdotto la possibilità di impilare i widget 2×1 per risparmiare spazio. Poi ha incrementato la stabilità del sistema per prestazioni più fluide e ha rafforzato la sicurezza e la privacy. L’accesso alla pulizia dell’archiviazione è ora più immediato tramite Smart Sidebar. Semplificando la gestione dei dati. L’aggiornamento viene distribuito gradualmente e raggiungerà tutti gli utenti nel giro di pochi giorni o settimane. A seconda del dispositivo e dell’area geografica. Con questo update, OPPO conferma il suo impegno a migliorare l’esperienza d’uso dei propri smartphone. Offrendo strumenti avanzati per la fotografia, una maggiore personalizzazione e un sistema più stabile e sicuro. Rafforzando il rapporto con gli utenti e preparando la strada per le novità del 2026.