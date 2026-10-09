OPPO: arriva uno smartphone pieghevole wide con display 16:9 da 6,5 pollici

Anche OPPO starebbe preparando uno smartphone wide, cioè più largo del solito. Non si tratta di un pieghevole ma di un classico candybar, uno di quei telefoni a corpo unico che tutti conoscono, con una differenza piuttosto evidente: il display in formato 16:9. Le indiscrezioni parlano di un pannello da circa 6,5 pollici e di cornici quasi invisibili, una combinazione che darebbe vita a un dispositivo dalle proporzioni insolite per gli standard di oggi.

L’idea di un telefono più largo e meno slanciato non arriva dal nulla. Qualcosa di simile si è già visto con Huawei Pura X View, che ha battuto una strada analoga. OPPO però sembrerebbe orientata verso un rapporto d’aspetto ancora diverso, che riporta indietro le lancette di qualche anno, quando il 16:9 era di fatto lo standard universale del settore e praticamente nessuno lo metteva in discussione.

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Il ritorno di un formato che sembrava archiviato

Per capire perché la notizia incuriosisce bisogna ricordare come si sono evoluti gli schermi degli smartphone. Con l’arrivo dei design tutto schermo sono spariti gradualmente i bordi spessi, i famosi “menti” sotto il display e i tasti fisici o soft touch che occupavano la parte frontale. Liberato tutto quello spazio, i produttori hanno iniziato ad allungare i pannelli e oggi il formato più diffuso si aggira intorno ai 20:9, molto più stretto e alto rispetto al vecchio 16:9.

Il progetto di OPPO andrebbe quindi in controtendenza. Un rapporto 16:9 su un telefono moderno significa un corpo visibilmente più largo e allo stesso tempo più compatto in altezza rispetto ai modelli convenzionali. Non un ritorno al passato vero e proprio, visto che il dispositivo conserverebbe l’impostazione senza bordi tipica degli smartphone attuali, ma una rilettura di quelle proporzioni con la tecnologia di oggi. Secondo le anticipazioni dovrebbe trattarsi di un top di gamma, non di un esperimento relegato alla fascia economica.

Dimensioni, cornici e tecnologia LIPO

Le informazioni arrivano da un paio di leaker piuttosto noti e generalmente molto affidabili. Il display avrebbe una diagonale di circa 6,5 pollici e sarebbe circondato da cornici sottilissime e simmetriche, intorno al millimetro su tutti e quattro i lati. Per ottenere bordi così ridotti OPPO farebbe ricorso alla tecnologia LIPO, una soluzione costruttiva pensata proprio per assottigliare al massimo il contorno dello schermo.

Con questi dati in mano è possibile fare un rapido calcolo sulle misure del pannello. Un display da 6,5 pollici in formato 16:9 dovrebbe essere largo circa 81 millimetri e alto circa 144 millimetri. Aggiungendo un paio di millimetri in entrambe le direzioni si ottiene un’idea di massima dell’ingombro complessivo del telefono, che resterebbe comunque molto vicino alle dimensioni dello schermo grazie alle cornici ridottissime.

Proprio quella larghezza di circa 81 millimetri è il dettaglio che salta all’occhio. Su un candybar tradizionale si tratta di una misura generosa, che darebbe al nuovo smartphone OPPO un aspetto decisamente più largo e raccolto rispetto alla concorrenza. In pratica uno schermo ampio in orizzontale, comodo per i contenuti in formato classico, racchiuso in un corpo meno alto del solito.

Al momento OPPO non ha confermato nulla in via ufficiale e non sono emersi dettagli su nome commerciale, scheda tecnica, prezzo o data di presentazione. Le uniche informazioni disponibili riguardano il formato 16:9, la diagonale di circa 6,5 pollici, le cornici da un millimetro realizzate con tecnologia LIPO e una larghezza che si aggirerebbe intorno agli 81 millimetri.

Fonte: TecnoAndroid