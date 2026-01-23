Oppo aggiorna Find X9: più stabilità e fotocamera più precisa

Va detto subito: questo non è uno di quegli aggiornamenti che passano inosservati. Oppo ha iniziato a distribuire una nuova build di ColorOS 16 per la serie Find X9 e, pur senza stravolgere l’esperienza d’uso, introduce una serie di ritocchi che si fanno notare soprattutto da chi usa lo smartphone ogni giorno, magari anche per lavoro. La versione identificata dalla sigla CPH2791_16.0.3.504 è arrivata anche in Italia e in redazione l’abbiamo già installata su un Find X9 Pro, così da capire meglio che tipo di passo avanti rappresenti.

Oppo perfeziona l’esperienza fotografica e la gestione dei file protetti

Il pacchetto non è leggerissimo, supera infatti gli 830 MB sul modello Pro, dettaglio che suggerisce di affidarsi al Wi-Fi prima di avviare il download. Al di là del peso, però, è il contenuto a rendere interessante questo update. Dentro ci sono le patch di sicurezza Android di gennaio 2026, un aggiornamento importante per chi tiene alla protezione dei propri dati, ma anche una serie di interventi mirati su fotocamera, immagini e gestione dei contenuti multimediali.

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La fotocamera è probabilmente il cuore di questo aggiornamento. Oppo ha lavorato per rendere l’esperienza di scatto più controllabile e coerente, soprattutto nella modalità Hasselblad ad alta risoluzione. Ora è possibile intervenire in modo più preciso sull’esposizione, scegliendo manualmente il valore EV, un’opzione che farà felici gli utenti più attenti e chi ama avere un certo margine creativo anche su smartphone. A questo si aggiungono miglioramenti nella resa cromatica in condizioni di luce complesse, con colori che risultano più naturali e meno “forzati”, e un generale aumento della stabilità dell’app fotocamera, un aspetto meno spettacolare sulla carta ma fondamentale nell’uso quotidiano.

ColorOS 16 per Find X9 porta controllo EV e editing fino a 50MP

Interessante anche il lavoro fatto sull’app Foto. ColorOS 16 ora consente di modificare immagini ad altissima risoluzione, fino a 50 megapixel, senza sacrificare la qualità finale. È un dettaglio che racconta bene la direzione intrapresa da Oppo: lo smartphone non è più solo uno strumento per scattare, ma anche per rifinire e gestire contenuti complessi direttamente dal dispositivo, senza dover passare per forza da un computer.

Sul fronte sicurezza e privacy, l’aggiornamento introduce una gestione più flessibile dei file protetti. Diventa più semplice cercarli e condividerli all’interno delle aree dedicate alla protezione dei dati privati, un piccolo passo che però migliora sensibilmente l’esperienza di chi usa queste funzioni con regolarità.

Se l’update non è ancora comparso sul vostro Find X9 o X9 Pro, un controllo manuale dalle impostazioni può valere la pena, anche se la distribuzione avviene come sempre in modo graduale. In ogni caso, parliamo di tempi brevi: al massimo qualche giorno prima che raggiunga tutti i dispositivi venduti in Italia. Considerando il livello dei miglioramenti introdotti, è uno di quegli aggiornamenti che conviene installare senza troppi indugi.