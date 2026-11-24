Il Challenger Deep, il punto più profondo dell’oceano, potrebbe avere finalmente una spiegazione più convincente della sua origine. A suggerirla sono i resti più profondi mai individuati di vulcanismo esplosivo, tracce di antiche eruzioni che offrono un nuovo indizio su come questa depressione sia arrivata a sprofondare così tanto. Un dettaglio geologico che a prima vista può sembrare secondario e che invece aiuta a leggere ciò che accade sotto il fondale marino.

La domanda sul perché proprio quel tratto di crosta terrestre raggiunga una profondità record accompagna da tempo chi studia gli abissi. Non si tratta solo di curiosità scientifica. Capire come si forma il luogo più basso del pianeta significa ricostruire le forze che modellano gli oceani nel loro insieme, forze lente e invisibili che però lasciano segni molto concreti. E questi segni, a quanto pare, sono rimasti custoditi proprio laggiù.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Challenger Deep: tracce di eruzioni esplosive negli abissi

Quando si parla di eruzioni esplosive il pensiero corre di solito ai vulcani sulla terraferma, con le loro colonne di cenere e frammenti di roccia lanciati in aria. Trovare testimonianze di questo tipo di attività nelle profondità oceaniche è già di per sé qualcosa di notevole. Trovarle nei pressi del punto più profondo dell’oceano lo è ancora di più, perché collega due fenomeni che sembravano appartenere a capitoli diversi della storia geologica.

I resti in questione rappresentano le testimonianze più profonde finora conosciute di questo genere di vulcanismo. Proprio la loro posizione li rende preziosi. Non sono soltanto un primato da registrare ma diventano un indizio, un frammento di racconto che permette agli studiosi di ipotizzare quali processi abbiano portato il fondale a scendere fino ai livelli attuali. In pratica quelle rocce funzionano come un archivio naturale, capace di conservare la memoria di eventi avvenuti in un ambiente oggi del tutto inaccessibile per la gran parte degli strumenti.

Il ruolo dei movimenti sotto il fondale

Il punto centrale della nuova chiave di lettura riguarda il movimento sotto l’oceano. È proprio la dinamica di ciò che si muove sotto la superficie marina a spiegare, almeno in parte, perché il Challenger Deep sia così profondo. Le tracce di vulcanismo esplosivo rinvenute in quell’area forniscono un elemento in più per collegare quei movimenti alla forma attuale dell’abisso, offrendo una prospettiva diversa su un luogo che continua a sfuggire a una comprensione completa.

Il valore della scoperta sta anche qui. Le grandi profondità oceaniche restano tra gli ambienti meno esplorati della Terra e ogni nuovo dato raccolto in quelle zone aggiunge un tassello a un quadro ancora frammentario. Un indizio come questo non chiude il discorso sulla formazione dell’abisso, ma lo arricchisce con un elemento concreto e misurabile, qualcosa su cui costruire ipotesi più solide.

C’è poi un aspetto quasi paradossale. Per spiegare il punto più basso del pianeta bisogna guardare a fenomeni che, almeno nell’immaginario comune, sono associati all’esplosione e alla spinta verso l’alto. Eppure è proprio dall’incontro tra queste due dimensioni che emerge la nuova pista. I resti più profondi conosciuti di vulcanismo esplosivo diventano così una delle chiavi per capire come il Challenger Deep sia diventato il punto più profondo dell’oceano.

Fonte: TecnoAndroid