OpenAI sta rubando ad Apple i suoi ingegneri hardware

Negli ultimi mesi il settore tech sta osservando con crescente attenzione un fenomeno piuttosto inusuale: OpenAI, tradizionalmente percepita come una realtà software, starebbe ampliando in modo aggressivo il proprio team hardware. E per farlo avrebbe messo gli occhi proprio sulle competenze più preziose di Apple.

Il quadro che emerge dalle indiscrezioni è quello di un vero e proprio “trasferimento di massa”: decine di ingegneri, molti dei quali con anni di esperienza su fotocamere, chip, design industriale e sistemi di testing, avrebbero lasciato Cupertino per entrare nella divisione che sta lavorando al misterioso dispositivo AI guidato da Jony Ive e Sam Altman. Una collaborazione che, già sulla carta, mette insieme il padre del design dei prodotti Apple e l’azienda che ha rivoluzionato l’intelligenza artificiale generativa.

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Perché OpenAI vuole così tanti ingegneri hardware?

L’azienda non vuole più limitarsi a software e servizi, ma intende creare un dispositivo pensato fin dall’inizio come costruito attorno all’intelligenza artificiale. Non un telefono, non un assistente classico, ma un oggetto completamente nuovo, progettato per “incorporare” l’IA nella vita quotidiana in un modo che non esiste ancora.

Per farlo servono competenze profonde su:

miniaturizzazione dei componenti

gestione termica

sistemi di fotocamera e sensori

produzione su larga scala

design ergonomico e materiali avanzati

Tutti ambiti in cui Apple ha costruito la propria reputazione per oltre vent’anni.

Apple deve preoccuparsi?

Per un’azienda delle dimensioni di Apple perdere alcune decine di ingegneri non significa rischiare la bancarotta e il fallimento, ma il fenomeno non passa comunque inosservato. A colpire non è il numero in sé, quanto la direzione: molti dei professionisti coinvolti arrivano da team strategici, abituati a lavorare su prodotti critici per il core business.

Se la fuga di talenti dovesse continuare, la conseguenza più concreta potrebbe essere un rallentamento nei cicli di sviluppo di alcuni prodotti e un aumento della pressione interna per trattenere figure chiave.

Una nuova corsa all’hardware AI

La sensazione è che siamo alle prime battute di una nuova sfida tecnologica: non più solo software, non più solo smartphone, ma dispositivi pensati per diventare prolungamenti naturali dell’intelligenza artificiale. OpenAI sta provando a fare il primo passo, e per farlo ha deciso di prendersi il meglio sul mercato.

Se l’hardware del progetto che Ive e Altman stanno elaborando riuscirà davvero a cambiare le regole del gioco, lo scopriremo solo quando il dispositivo sarà finalmente svelato. Per ora, una cosa è certa: la battaglia per assumere il miglior talento è appena iniziata.