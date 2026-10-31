OpenAI, ricercatori licenziati: i sospetti e le chat su Signal

OpenAI avrebbe avviato verifiche interne dopo aver sospettato che tre ricercatori licenziati nei mesi scorsi avessero condiviso con soggetti esterni informazioni riservate riguardanti i progetti e lo sviluppo dei propri modelli interni di intelligenza artificiale. Al centro della vicenda c’è una presunta fuga di informazioni tecniche che, secondo le ipotesi prese in considerazione dall’azienda, potrebbe aver riguardato dettagli sulla progettazione dei sistemi sviluppati internamente. Si tratta di informazioni particolarmente sensibili per una società che investe ingenti risorse nella ricerca e nello sviluppo di nuovi modelli, in un settore caratterizzato da una competizione sempre più serrata.

I sospetti riguarderebbero anche il possibile destinatario delle informazioni e le modalità con cui sarebbero state comunicate. In particolare, OpenAI avrebbe ipotizzato che alcuni dettagli relativi ai propri progetti siano stati condivisi attraverso canali di comunicazione privati, potenzialmente più difficili da monitorare e ricostruire a posteriori. La vicenda solleva quindi interrogativi non soltanto sulla gestione delle informazioni riservate all’interno delle aziende che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale, ma anche sulle misure adottate per proteggere il lavoro dei ricercatori e impedire che materiale strategico possa circolare al di fuori dei canali autorizzati.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il nome di Ryan Greenblatt tra i sospetti di OpenAI

Tra gli elementi emersi nella vicenda compare il nome di Ryan Greenblatt, ricercatore che si occupa di sicurezza dell’intelligenza artificiale. Secondo la ricostruzione dei sospetti attribuiti a OpenAI, i tre ex dipendenti avrebbero potuto condividere con lui informazioni relative all’architettura e alle scelte progettuali dei modelli sviluppati dall’azienda. L’attenzione si concentrerebbe, dunque, su materiale tecnico che potrebbe offrire indicazioni sul funzionamento dei sistemi, sulle soluzioni adottate durante lo sviluppo e sulle strategie di ricerca seguite dai team interni.

Per un’azienda come OpenAI, questo genere di informazioni costituisce un patrimonio di valore elevato. La progettazione di un modello di intelligenza artificiale non si limita infatti alla realizzazione del software, ma comprende una serie di decisioni tecniche, sperimentazioni e processi di sviluppo che richiedono tempo, competenze specialistiche e investimenti significativi. La possibilità che dettagli di questo tipo vengano condivisi senza autorizzazione rappresenterebbe quindi un problema sotto diversi punti di vista, dalla tutela della proprietà intellettuale alla protezione delle strategie industriali.

La questione è particolarmente delicata anche perché le informazioni interne sui modelli possono contribuire a comprendere meglio le capacità dei sistemi, le loro caratteristiche tecniche e le scelte effettuate durante la fase di sviluppo. In un mercato nel quale aziende come OpenAI competono per realizzare modelli sempre più avanzati, la riservatezza dei processi di ricerca assume un’importanza strategica. La diffusione non autorizzata di documenti o dettagli progettuali potrebbe infatti ridurre il vantaggio competitivo dell’azienda e mettere a disposizione di terzi elementi che normalmente rimangono confinati all’interno dei gruppi di ricerca.

È comunque importante distinguere tra i sospetti attribuiti all’azienda e fatti definitivamente accertati. La presenza del nome di Greenblatt nella ricostruzione non dimostra, da sola, che abbia ricevuto informazioni riservate né che fosse consapevole di un’eventuale violazione delle regole interne di OpenAI. Per stabilire con precisione che cosa sia accaduto sarebbe necessario conoscere la natura dei materiali eventualmente condivisi, le circostanze delle comunicazioni e gli elementi raccolti durante le verifiche.

Il ruolo delle chat a scomparsa su Signal

Un altro aspetto rilevante riguarda gli strumenti di comunicazione che sarebbero stati utilizzati per gli scambi. Tra i canali presi in considerazione figurerebbero le conversazioni su Signal, l’applicazione di messaggistica nota per le sue funzioni dedicate alla privacy e alla protezione delle comunicazioni. In particolare, i sospetti riguarderebbero l’impiego dei messaggi effimeri, una funzionalità che permette di impostare la cancellazione automatica dei messaggi dopo un intervallo di tempo prestabilito.

Questa caratteristica non costituisce, di per sé, un comportamento scorretto: i messaggi a scomparsa sono uno strumento legittimo per chi desidera limitare la conservazione delle proprie conversazioni. Tuttavia, in un’indagine relativa alla possibile diffusione di informazioni aziendali riservate, il loro utilizzo può complicare la ricostruzione degli eventi. Se una conversazione viene eliminata automaticamente e non esistono copie, registrazioni o altri elementi utili, diventa infatti più difficile determinare quali contenuti siano stati condivisi, quando sia avvenuto lo scambio e quali persone vi abbiano partecipato.

Nel caso specifico, secondo le ipotesi attribuite a OpenAI, l’utilizzo di questo tipo di comunicazione avrebbe potuto rendere più complesso verificare l’effettiva portata della presunta fuga di informazioni. Gli investigatori interni potrebbero trovarsi nella necessità di ricostruire gli scambi attraverso eventuali elementi ancora disponibili, come documenti, registri aziendali o altre tracce digitali. La presenza di messaggi effimeri, tuttavia, non dimostra automaticamente che siano stati utilizzati per nascondere attività illecite: per arrivare a una conclusione sarebbe necessario esaminare il contesto e il contenuto delle comunicazioni.

L’episodio evidenzia, più in generale, le difficoltà che le aziende tecnologiche devono affrontare quando cercano di proteggere informazioni strategiche in ambienti di lavoro caratterizzati da collaborazioni, scambi rapidi e comunicazioni distribuite su più piattaforme. La sicurezza dei dati non dipende soltanto dai sistemi informatici utilizzati per conservare documenti e codice sorgente, ma anche dalle procedure interne, dalle autorizzazioni concesse ai dipendenti e dalle regole che disciplinano la condivisione di materiali sensibili.

Per OpenAI, la priorità sarebbe quindi chiarire se siano state effettivamente trasferite informazioni riservate, quale fosse la loro natura e se le comunicazioni contestate abbiano violato gli obblighi di riservatezza applicabili agli ex dipendenti. Fino a quando questi aspetti non saranno chiariti, la vicenda resta legata a sospetti e ricostruzioni che devono essere valutati con cautela.

Fonte: TecnoAndroid