OpenAI Codex-Max: più efficienza, meno caos sul codice

Quando OpenAI parla di un nuovo modello, di solito si crea quel misto di curiosità e sospetto: sarà davvero qualcosa di nuovo o l’ennesima iterazione che migliora tutto “del 20%” come si sente dire ogni volta? Eppure, nel presentare GPT-5.1-Codex-Max, la sensazione è diversa. Non c’è più solo la promessa di scrivere codice un po’ meglio, un po’ più pulito, un po’ più veloce. Qui si capisce che il punto è accompagnarti in un lavoro che, di solito, nessuno vuole fare da solo: ore e ore di refactoring, debug infiniti che ti guardano dall’alto come un sentiero di montagna troppo ripido, repository enormi che sembrano sfidarti a resistere fino in fondo.

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GPT-5.1 Codex-Max: l’AI che gestisce ore di codice senza perdere il filo

OpenAI dice che questo nuovo modello è stato addestrato proprio per quelle situazioni in cui, di norma, l’attenzione umana inizia a vacillare. Compiti lunghi, di quelli che richiedono continuità e memoria, non solo potenza bruta. Il cuore di tutto sta in questa capacità di attraversare più finestre di contesto senza perdersi: la compaction. È un termine tecnico, ma in pratica significa avere un assistente che sa cosa tenere e cosa lasciar andare mentre lavora, così da non rimanere incastrato nei limiti del contesto. È un po’ come collaborare con qualcuno che, anche dopo una notte intera di lavoro, ricorda perfettamente dove eravate rimasti.

La parte più sorprendente è la naturalezza con cui si muove su progetti molto estesi. Nei test interni, Codex-Max ha passato più di ventiquattr’ore su un repository da rifattorizzare, senza bisogno di essere spinto, incoraggiato o corretto. Ha gestito da solo le sue sessioni, ha liberato spazio quando la memoria si stava saturando e ha portato avanti il lavoro come se avesse una sua idea chiara del percorso.

OpenAI racconta numeri e benchmark, certo, e sono buoni: più accuratezza, meno token, più efficienza. Ma il dettaglio più interessante è l’impatto sull’esperienza quotidiana: meno rumore e più sostanza. Chi lavora tanto sul front-end, ad esempio, si trova un modello che non spreca tempo né calcoli e genera prototipi complessi senza quella sensazione di caos che spesso accompagna gli strumenti più “creativi”.

Sul fronte della sicurezza la postura rimane prudente. Codex-Max è potente, ma resta chiuso nella sua sandbox, lontano da Internet, con controlli che scattano quando qualcosa sembra sospetto. Non è paranoia: più diventano agentici questi modelli, più serve ricordarsi che devono lavorare accanto allo sviluppatore, non prendere il comando.

A partire da oggi è il modello predefinito su tutte le superfici Codex, e la sua presenza si nota subito: non fa rumore, ma accompagna. Sembra quasi fatto apposta per quelle giornate in cui un progetto ti sfida a restare lucido più a lungo del solito.