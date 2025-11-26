OnePlus Watch 3: oltre 400 euro di sconto su AliExpress durante il Black Friday

Risparmio letteralmente inarrestabile su AliExpress per tutti coloro che scelgono di acquistare OnePlus Watch 3, difatti la promozione migliore del momento vi porta a poter acquistare un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, oltre che perfettamente compatibile con tutti i principali dispositivi Android in commecio.

Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dall’ampio display AMOLED LTPO da 1,50 pollici di diagonale, un pannello eccellente sia per contrasto, gamma cromatica, che per qualità generale di dettaglio e nitidezza. I colori sono perfettamente rispettati e riprodotti, anche con una qualità superiore rispetto agli altri modelli della medesima fascia di prezzo di posizionamento. Al suo interno è possibile trovare il processore Snapdragon W5, un SoC che offre discrete prestazioni generali, senza riuscire a spiccare in termini di qualità generale, ma che comunque non delude in termini appunto di fluidità e di usabilità quotidiana.

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Il collegamento alla rete avviene solamente tramite lo smartphone, la versione attualmente in promozione non prevede la possibilità di installare una eSIM o similari, riuscendo nel contempo ad integrare un chip GPS a doppia frequenza per una maggiore precisione nel posizionamento. Il sistema di controllo si affida interamente alla parte destra del dispositivo, oltre al touchscreen, dove si trovano pulsanti fisici da un buon touch&feel e affidabilità generale.

OnePlus Watch 3: che sconto oggi su AliExpress

Tutti gli utenti effettivamente interessati all’acquisto del prodotto devono sapere che la spesa finale non sarà mai pari ai 594 euro previsti in origine di listino, grazie alla promoziona Black Friday messa a disposizione giusto questi giorni. Difatti il valore finale dell’ordine scende di circa 400 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale corrispondente a soli 153,96 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

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