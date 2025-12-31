OnePlus Turbo: arriva il nuovo smartphone con 9.000 mAh

Il mondo degli smartphone sta per accogliere un nuovo protagonista. Si tratta del nuovo OnePlus Turbo. Il dispositivo punta a distinguersi soprattutto per l’autonomia senza precedenti. Ciò sarà possibile grazie a una batteria al silicio-carbonio da 8.000-9.000 mAh. Abbinata alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W. Tale combinazione promette di rendere quasi irrilevante la ricerca del caricatore durante la giornata. E non è tutto. Le prime foto dal vivo, diffuse da AndroidHeadlines, rivelano un design elegante e coerente con la tradizione OnePlus. Si parla di bordi piatti e un modulo fotografico quadrato con angoli arrotondati sul retro. Il sensore principale da 50 MP e quello ultra-grandangolare da 8 MP garantiscono scatti versatili. Mentre la scocca posteriore in plastica lucida mantiene il dispositivo leggero e contenuto nei costi.

OnePlus Turbo: ecco i dettagli emersi sul prossimo dispositivo

Il centro tecnico dello smartphone sarà probabilmente lo Snapdragon 7s Gen 4 di Qualcomm. Una soluzione mid-range capace di bilanciare prestazioni e consumi. Frontalmente, il display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 165 Hz promette un’esperienza fluida e immersiva, ideale per il gaming mobile.

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In tale scenario, è curioso conoscere i possibili risvolti per il nome dello smartphone. Secondo le indiscrezioni recenti, il lancio è previsto per marzo 2026 durante il Mobile World Congress di Barcellona, ma mentre in Cina lo smartphone sarà commercializzato come Turbo, nei mercati internazionali potrebbe approdare come OnePlus Nord 6. Dettaglio che porterebbe tale dispositivo ad integrarsi nella famiglia Nord del marchio.

Considerando quanto emerso, il nuovo OnePlus Turbo sembra voler coniugare prestazioni solide, autonomia record e design funzionale. Tutto ciò senza trascurare il prezzo competitivo. Un approccio che ricorda le origini del marchio stesso che da sempre ha cercato di coniugare caratteristiche avanzate a costi contenuti. Se confermate, tali specifiche lo rendono uno degli smartphone più interessanti del 2026 per chi cerca potenza e durata in un solo dispositivo.