OnePlus Pad GO 2 e Watch Lite: emerse nuove caratteristiche

OnePlus si prepara a un dicembre strategico, anticipando due dispositivi che segneranno il prossimo passo della sua presenza nel settore mobile e wearable. Le prime informazioni ufficiali sul Pad Go 2 e sul Watch Lite delineano un aggiornamento significativo dell’offerta del marchio. Entrambi i prodotti saranno presentati il 17 dicembre, ma il quadro tecnico emerso offre già una panoramica chiara su cosa aspettarsi da tali dispositivi. Nel dettaglio, il tablet di nuova generazione si presenta come uno strumento pensato per garantire prestazioni stabili nel tempo. Alla base c’è il chipset MediaTek Dimensity 7300-Ultra, realizzato con processo a 4 nm e dotato di architettura octa-core. Inoltre, OnePlus ha evidenziato la certificazione TÜV SÜD Fluency, che attesta la continuità operativa fino a quattro anni.

OnePlus: ecco cosa sappiamo sui nuovi Pad Go 2 e Watch Lite

L’elemento più rilevante in ambito multimediale è il display da 12,1 pollici, con densità di 284 ppi e luminosità HBM che raggiunge i 900 nits. La copertura colore del 98% DCI-P3, insieme al supporto Dolby Vision, indica una particolare attenzione alla qualità visiva. Mentre la certificazione TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0 è pensata per chi trascorre molte ore davanti allo schermo. L’interazione con il software Open Canvas facilita il multitasking su superfici ampie. A cui si affianca la nuova Stylo, la prima penna dedicata alla linea Pad Go, capace di garantire mezza giornata di utilizzo con soli dieci minuti di ricarica.

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L’autonomia rappresenta un altro pilastro della piattaforma. La batteria da 10.050 mAh supporta la ricarica 33W SUPERVOOC e permette di affrontare lunghe sessioni di utilizzo. Si parla di fino a 15 ore di riproduzione video, 53 ore di ascolto musicale e un periodo di standby che può arrivare a 60 giorni. Il dispositivo può inoltre trasferire energia ad altri terminali tramite ricarica inversa via cavo, una funzione orientata a chi utilizza più dispositivi e necessita di una fonte di energia aggiuntiva.

E non è tutto. L’azienda introduce anche il OnePlus Watch Lite, un wearable costruito attorno a un display AMOLED da 1,46 pollici. Quest’ultimo è progettato per garantire leggibilità costante in ambienti molto luminosi grazie ai 3.000 nits disponibili in modalità Sport. La tecnologia Aqua Touch consente al pannello di mantenere la sua reattività anche quando le dita sono bagnate. Le informazioni complete riguardo i nuovi dispositivi OnePlus saranno diffuse nel corso dell’evento di lancio, ma i dettagli anticipati mostrano un approccio orientato all’integrazione fra mobilità, produttività e benessere digitale.