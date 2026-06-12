OnePlus Nord Buds 4 in arrivo: audio Hi-Res e ANC a meno di 30 euro

Si avvicina il debutto degli auricolari OnePlus Nord Buds 4, anticipati da un teaser pubblicato nelle scorse ore sull’account ufficiale indiano dell’azienda cinese. I dettagli tecnici, per ora, restano sotto traccia, ma qualcosa già si capisce guardando le immagini diffuse. Il design sarà in-ear con stelo, quello stile che ricorda gli AirPods Pro di Apple, tanto per rendere l’idea a chi non mastica gergo da appassionati di cuffie. La custodia di ricarica, invece, sembra giocare una partita tutta sua: forma a scrigno, vagamente rettangolare, con i soliti spigoli ben arrotondati.

Ed è proprio la custodia il punto in cui si nota lo stacco estetico più evidente rispetto alla variante Pro, che aveva linee più vicine a quelle dei prodotti Apple. Una differenza che, va detto, riguarda solo l’aspetto. Perché sotto il cofano la musica cambia, e parecchio.

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Specifiche generose per un prezzo da pochi euro

Qui arriva la parte interessante. Almeno in India il listino parlerebbe di appena 3.000 rupie, che al cambio fanno qualcosa come 27 euro. E con quella cifra la dotazione tecnica si fa decisamente ricca. Si parla di un sistema di driver a due vie, con un tweeter da 6 mm affiancato a un mid/woofer da 11 mm, doppio DAC, Spatial Audio e il codec LHDC capace di spingersi fino a una banda di ben 900 kbps. Numeri che, su un prodotto in questa fascia di prezzo, fanno alzare un sopracciglio.

Naturalmente qualche rinuncia c’è, e ci sta tutta. Spariscono i driver da 12 mm rivestiti in titanio delle varianti Pro, e cala anche l’asticella della cancellazione del rumore: niente ANC da 55 dB. Attenzione, però, la cancellazione attiva ci sarà comunque, solo meno efficace. Cosa che, per un paio di auricolari sotto i 30 euro, suona quasi come un dettaglio da non sottovalutare. Sugli steli trovano posto i controlli touch per gestire volume, riproduzione, risposta alle chiamate e il resto. Sull’array di microfoni dedicato alla cancellazione del rumore di fondo, invece, per ora bocche cucite.

Quando e dove arriveranno

L’uscita dei Nord Buds 4 dovrebbe arrivare in coppia con OnePlus N6, da non confondere con Nord 6, una nuova famiglia di smartphone economici che potrebbe fare il suo esordio in India tra giugno e luglio. Sulla disponibilità nei mercati europei, invece, le informazioni latitano. Nessuna conferma, nessuna data, soltanto il debutto indiano a fare da apripista a queste cuffie che promettono molto più di quanto il cartellino lascerebbe immaginare.