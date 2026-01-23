OnePlus 15T: display compatto e batteria enorme secondo i rumor

Sembrano aver subito un’accelerata decisiva in queste ore le indiscrezioni riguardanti il prossimo OnePlus 15T. Una panoramica sempre più chiara e ampia è venuta fuori in merito a diverse caratteristiche tra cui batteria, fotocamere, display e altro ancora.

Partendo proprio dallo schermo, l’ampiezza dovrebbe essere di 6,32 pollici con risoluzione 1,5K. Tutto ciò dunque conferma la volontà di OnePlus di adottare una diagonale più contenuta rispetto alla media attuale, senza rinunciare a una buona densità di pixel. Per gli standard moderni, OnePlus 15T si posizionerebbe quindi come uno smartphone più maneggevole, pensato per chi cerca prestazioni elevate senza formati ingombranti.

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Fotocamere senza stravolgimenti, ma con possibili affinamenti

Sul fronte fotografico non sembrano previste rivoluzioni. Ecco infatti una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP. Anche la fotocamera frontale, dedicata a selfie e videochiamate, sarebbe da 16 MP.

Le risoluzioni ricalcano quelle del predecessore, ma questo non esclude miglioramenti lato sensori o elaborazione software, ambiti in cui OnePlus ha spesso lavorato senza modificare i numeri sulla scheda tecnica.

Potenza di vertice e una batteria sorprendente

Sotto la scocca non sembrano esserci compromessi. OnePlus 15T dovrebbe essere alimentato dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip di punta di Qualcomm, collocando il dispositivo nella fascia più alta per prestazioni.

La vera sorpresa riguarda però la batteria, che secondo i rumor avrebbe una capacità compresa tra 7.000 e 8.000 mAh. Sarebbe un valore eccezionale per uno smartphone di queste dimensioni, potenzialmente in grado di offrire un’autonomia di riferimento nella categoria.

A differenza del 13T, il nuovo modello dovrebbe inoltre supportare la ricarica wireless, colmando una delle mancanze più evidenti della generazione precedente. Si parla di un peso intorno ai 194 grammi e di tre colorazioni dai nomi particolari: Relaxing Matcha, Healing White Chocolate e Pure Cocoa. Le configurazioni arriverebbero fino a 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione, confermando l’ambizione del progetto.