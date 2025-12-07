OnePlus 15R, la scheda tecnica non è più un segreto

OnePlus 15R sarà presentato ufficialmente il prossimo 17 dicembre ma molti dettagli del device sono già di dominio pubblico. Lo smartphone, infatti, è stato avvistato nel database di Geekbench dove sono emersi tantissimi dettagli sulla scehda tecnica del dispositivo e sulla novità tecniche in arrivo.

Il dispositivo si configura come un sub-flagship in quanto sarà dotato di tecnologie di fascia alta anche se non si posizionaerà al livello di OnePlus 15. Tra queste spicca certamente il System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 che offrirà prestazioni elevate e consumi ridotti.

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L’unità testata su Geekbench era caratterizzata da 12 GB di memoria RAM con Android 16 come sistema operativo. Al momento non è chiaro se sarà realizzata una variante da 16 GB di RAM ma questa opzione è altamente plausibile.

In attesa del lancio ufficiale di OnePlus 15R, la piattaforma Geekbench svela molti dettagli del prossimo smartphone dell’azienda

Uno degli aspetti che rende OnePlus 15R così speciale è anche la presenza di una batteria importante. La piattaforma ha registrato una capacità di 7.400 mAh con ricarica rapida a 80W. Tali valori lo renderanno il device OnePlus con la batteria dalla capacità più elevata a livello internazionale.

In Cina, madrepatria del produttore, il discorso è diverso in quanto il primato è detenuto da Ace 6 e 6T recentemente presentati. I due dispositivi sono caratterizzati da batterie dotate di una capacità di 7.800 mAh e 8.300 mAh.

Passando al resto della scheda tecnica, OnePlus 15R potrà contare su un display AMOLED dotato di una risoluzione di 1.5K. Il pannello arriverà a contare 450 ppi con una luminosità di picco pari a 1800 nits. La certificazione TÜV Rheinland per la tecnologia Intelligent Eye Care 5.0 garantirà una visione confortevole anche dopo ore di utilizzo. Il OnePlus 15R, infine, faciliterà l’esperienza d’uso agli utenti con il Plus Key, un pulsante aggiuntivo personalizzabile che potrà essere usato come scorciatoia per varie funzioni.