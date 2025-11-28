OnePlus 15R con Snapdragon 8 Elite Gen 5 non è solo un rebrand

Il 2025 potrebbe essere un anno di svolta per la serie “R” di OnePlus. Dopo anni in cui i modelli destinati ai mercati internazionali erano spesso versioni ribrandizzate della linea Ace cinese, il nuovo OnePlus 15R sembra voler prendere una direzione diversa. E le prime indiscrezioni lo descrivono come uno dei più interessanti che il marchio lancerà entro fine anno. Caratteristica chiave è la presenza del chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, un salto di categoria

Al centro di tutto c’è proprio il nuovo chip di Qualcomm, un chipset che promette un netto passo avanti in potenza, efficienza e prestazioni AI. Non si tratterebbe quindi di un semplice aggiornamento, ma della volontà di costruire un modello “R” con ambizioni da vero flagship. Rispetto alla serie Ace 6 — che tradizionalmente adotta un hardware più conservativo — il 15R vanterebbe una piattaforma co-sviluppata con Qualcomm e ottimizzata per gaming ad alto frame rate, gestione termica migliorata e latenze ridotte nelle operazioni in tempo reale.

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Non più un semplice “gemello” della serie Ace

Per anni i modelli OnePlus R venduti in India e in altri mercati sono stati praticamente identici ai corrispettivi Ace cinesi. Questa volta però la strategia sembra diversa: design leggermente ritoccato, comparto fotografico più avanzato e una nuova attenzione alle funzioni AI “on device”. Il 15R dovrebbe infatti adottare un sensore principale più luminoso e un algoritmo di elaborazione delle immagini completamente rinnovato, mentre sul fronte software si parla di funzioni esclusive per OxygenOS e di un supporto aggiornamenti in linea con i top di gamma del brand.

Un lancio che punta in alto

OnePlus sembra aver capito che il pubblico internazionale vuole qualcosa di più di un rebrand. Il 15R nasce quindi con l’obiettivo di evolvere la filosofia della serie R: mantenere l’anima “performance-first”, ma con un’identità propria e un hardware davvero di fascia alta. Se le promesse saranno rispettate, potrebbe diventare uno dei dispositivi più competitivi della fascia premium entro la fine dell’anno.