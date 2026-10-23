One UI 9 in Europa: ultimo grande aggiornamento per Galaxy S23

Samsung ha avviato in Europa il rilascio di One UI 9, la nuova versione della sua interfaccia costruita su Android 17, e per chi usa ancora un Galaxy S23 la notizia ha un peso diverso dal solito. Per questa famiglia di smartphone si tratta infatti dell’ultimo aggiornamento di sistema previsto. Il pacchetto porta i telefoni alla versione più recente del software, ma chiude anche il ciclo dei grandi salti di versione per la gamma lanciata nel 2023. Nella lista dei dispositivi interessati non c’è solo la serie S. L’aggiornamento riguarda anche i pieghevoli del 2023 e diversi modelli della serie A, quindi una platea di utenti piuttosto ampia.

Galaxy S23 al capolinea degli aggiornamenti di sistema

Il punto più rilevante riguarda proprio Galaxy S23. Quando un produttore indica un update come l’ultimo aggiornamento di sistema previsto, il messaggio è abbastanza chiaro. Dopo questo passaggio il telefono resterà fermo sulla versione appena ricevuta e non salirà a nuove release principali di Android. Chi possiede uno di questi modelli si ritrova quindi con One UI 9 e Android 17 come punto di arrivo definitivo del software, almeno per quanto riguarda i cambi di versione veri e propri.

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Non è una brutta notizia in senso assoluto, anzi. Ricevere una versione così aggiornata permette ai Galaxy S23 di restare allineati ai modelli più recenti dal punto di vista dell’interfaccia. Per chi aveva in programma di tenere il telefono ancora a lungo, sapere che questo è l’ultimo grande rilascio aiuta però a fare i conti con calma. Il dispositivo continua a funzionare come prima, semplicemente la sua evoluzione software arriva a destinazione con questo pacchetto.

Pieghevoli e serie A nella stessa tornata

La distribuzione avviata da Samsung nel vecchio continente non si ferma alla fascia alta tradizionale. Anche i pieghevoli del 2023 rientrano nel gruppo di dispositivi coinvolti, segno che l’azienda ha voluto portare la nuova interfaccia sull’intera generazione di quell’anno, smartphone classici e modelli con schermo flessibile insieme. Per chi ha scelto un pieghevole, spesso pagato una cifra importante, ricevere One UI 9 significa avere sullo schermo la stessa base software dei telefoni più recenti.

Poi c’è la serie A, la linea che in Italia e nel resto d’Europa vende di più per via dei prezzi più accessibili. Diversi modelli di questa famiglia fanno parte della stessa ondata di aggiornamenti. Il dettaglio conta parecchio, perché il grosso degli utenti Samsung non usa i top di gamma ma proprio i telefoni di fascia media. Vedere Android 17 arrivare anche su questi dispositivi allarga di molto il numero di persone che potranno provare la nuova versione del sistema operativo.

Per sapere se il proprio telefono è già pronto basta controllare la sezione dedicata agli aggiornamenti software nelle impostazioni. Il rilascio è appena partito in Europa e coinvolge, oltre ai Galaxy S23, i pieghevoli usciti nel 2023 e vari modelli della serie A, con One UI 9 basata su Android 17 come contenuto del pacchetto.

Fonte: TecnoAndroid