Jack Reacher userà lo smartphone: Lee Child spiega la svolta

Jack Reacher sta per fare un passo che pochi lettori avrebbero immaginato. Il celebre protagonista nato dalla penna di Lee Child finalmente imparerà a usare uno smartphone, e a spiegare il vero motivo di questa svolta è stato proprio il suo autore. Può sembrare un dettaglio quasi marginale, eppure riguarda un tratto molto riconoscibile del personaggio, che fino a oggi è rimasto lontano da quel telefono che invece accompagna ogni giorno la vita di quasi tutti.

Per capire la curiosità attorno alla notizia basta guardare la popolarità raggiunta da Jack Reacher negli ultimi anni. Il personaggio è diventato uno dei volti più amati della televisione, merito anche dell’interpretazione di Alan Ritchson, che sul piccolo schermo gli ha dato fisicità e presenza scenica. Proprio per questo ogni cambiamento che lo riguarda finisce subito sotto la lente di un pubblico molto ampio, fatto sia di chi conosce i romanzi da tempo sia di chi lo ha scoperto soltanto grazie alla televisione.

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Il successo della serie Reacher su Prime Video

Gran parte di questa notorietà arriva dallo straordinario riscontro ottenuto dalla serie Reacher, disponibile sulla piattaforma di streaming Prime Video. Lo show è riuscito a portare l’ex militare davanti a milioni di spettatori, trasformando un eroe letterario già molto seguito in un fenomeno televisivo vero e proprio. Un risultato che ha acceso l’attenzione anche su aspetti del personaggio che prima interessavano soprattutto i lettori più affezionati.

C’è però un elemento che vale la pena sottolineare. Nonostante il successo, la produzione finora ha scalfito solo la superficie della saga letteraria scritta da Lee Child. I romanzi dedicati a Reacher costituiscono un patrimonio narrativo molto più vasto di quanto la serie abbia mostrato fino a questo momento, e lasciano quindi parecchio spazio a nuove storie da adattare. È proprio in questo universo così ricco che si inserisce la questione del cellulare, diventata per molti appassionati una piccola curiosità da chiarire.

Perché Reacher non ha mai avuto uno smartphone

La domanda che in tanti si sono posti è semplice. Per quale ragione un protagonista così moderno, al centro di una delle serie più viste del momento, continua a muoversi senza un telefono cellulare in tasca? In un’epoca in cui quasi ogni personaggio televisivo risolve almeno una parte dei propri problemi con uno schermo tra le mani, l’assenza di un dispositivo del genere salta inevitabilmente all’occhio.

A fare chiarezza ci ha pensato direttamente il creatore del personaggio. Lee Child ha spiegato il motivo per cui il suo eroe ha sempre fatto a meno dello smartphone e perché adesso le cose sono destinate a cambiare. Ne viene fuori un’evoluzione importante per Jack Reacher, che dopo tanto tempo si troverà a fare i conti con uno strumento rimasto finora estraneo al suo modo di affrontare il mondo, interpretato in televisione da Alan Ritchson nella serie di Prime Video.

Fonte: TecnoAndroid