One UI 8 Watch arriva anche su Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro

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Chi sceglie un dispositivo Samsung lo fa spesso per il supporto software garantito nel tempo: aggiornamenti costanti, funzioni esclusive e un ecosistema integratto che evolve di generazione in generazione. Lo stesso approccio vale per gli smartwatch, come dimostra la situazione dei Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, ora finalmente pronti a ricevere il tanto atteso aggiornamento a One UI 8 Watch, basato sulla più recente piattaforma Wear OS.

Le prime conferme arrivano direttamente dalla Corea del Sud, dove il programma beta dedicato alla serie Watch5 è stato ufficialmente chiuso. In parallelo, anche negli Stati Uniti gli utenti iscritti al programma di test hanno visto terminare la fase di sperimentazione, segno inequivocabile che Samsung sta preparando il rilascio della versione stabile.

Il rollout potrebbe essere più veloce del previsto

Tradizionalmente, Samsung lascia trascorrere alcuni giorni tra la fine della beta e il rollout dell’aggiornamento definitivo. Tuttavia, la strategia adottata con i Galaxy Watch6, aggiornati praticamente poche ore dopo la chiusura della beta, ha alimentato le aspettative degli utenti Watch5. Molti sperano in un rilascio altrettanto rapido, soprattutto perché l’update è atteso da mesi e rappresenta uno dei più importanti per la generazione 2022. Oltre alla stabilità migliorata e a una gestione più efficiente delle app in background, One UI 8 Watch introduce ottimizzazioni al monitoraggio fitness, nuove impostazioni rapide, animazioni più fluide e un’integrazione più stretta con i recenti smartphone Galaxy, soprattutto quelli dotati di funzioni avanzate basate su AI.

Versioni Bluetooth e LTE rilasciate separatamente

Come spesso accade, le varianti Bluetooth potrebbero ricevere l’aggiornamento qualche giorno prima rispetto ai modelli LTE, che richiedono test aggiuntivi legati alla connettività. Per quanto riguarda la disponibilità globale, le tempistiche dovrebbero variare da mercato a mercato, ma le previsioni più attendibili parlano di circa una settimana per la diffusione completa.

Sebbene One UI 8 Watch non rivoluzioni l’interfaccia, rappresenta uno degli aggiornamenti più rilevanti per la serie Watch5. Il nuovo software riduce i consumi nelle sessioni sportive, migliora l’accuratezza dei sensori, introduce preset più avanzati per il sonno e rende più affidabili le letture cardio, un aspetto che molti utenti hanno segnalato come prioritario. Inoltre, la gestione delle notifiche diventa più coerente con quella dei Galaxy più recenti, con una categorizzazione più chiara e una risposta più rapida ai comandi vocali.

Una transizione importante in vista della prossima generazione

One UI 8 Watch avvicina anche Watch5 e Watch5 Pro alla direzione che Samsung intende prendere nei prossimi anni, con aggiornamenti più lunghi, funzioni di salute sempre più centralizzate e un ecosistema Galaxy che lavora in parallelo con i modelli 2023 e 2024. Per chi utilizza ancora Watch5, l’arrivo di questo update è una garanzia che il dispositivo resta competitivo e supportato all’interno della lineup, nonostante l’uscita dei modelli successivi.