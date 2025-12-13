One UI 8.5: in azione su S24 Ultra con un nuovo orologio

Come ben sapete, Samsung sta lavorando ormai da diverso tempo all’ultima versione della sua interfaccia grafica, ovvero la One UI 8.5, quest’ultima rispetto alla versione precedente non sarà una rivoluzione bensì un’evoluzione sebbene stia emergendo una ricca presenza di cambiamenti e novità che sicuramente faranno piacere a tutti coloro che riceveranno l’aggiornamento.

In attesa dunque, di qualche novità ufficiale da parte di Samsung stessa sul web, è trapelata la prova dell’ultima versione funzionante su un Galaxy S24 Ultra grazie all’installazione di un software di test con il codice S928BXXU4DYL5, tutto ciò ci permette di dare un primo sguardo a come sarà l’interfaccia grafica per lo smartphone top di gamma di circa due anni fa, il quale sicuramente riceverà l’update dopo che i fratelli maggiori lo avranno avuto.

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La nuova interfaccia grafica

Come potete vedere dal video la nuova interfaccia grafica mostra tutte le caratteristiche che sono già state annunciate in precedenza, un design più pulito, delle transizioni decisamente più fluide e minimal e ovviamente tutta una suite di cambiamenti votati a migliorare l’effetto visivo, purtroppo sono mancanti solo le feature più grosse che saranno inserite a partire dalla prossima generazione top di gamma della famiglia Galaxy S e che probabilmente arriveranno sugli smartphone più datati solo in un secondo momento e solo se ovviamente questi ultimi sono in grado di supportarle, soprattutto l’intelligenza artificiale.

Quest’ultima versione dell’interfaccia grafica però introduce anche un rinnovamento decisamente importante per quanto riguarda l’applicazione orologio che riceverà una grossa rinfrescata, nello specifico parliamo di uno sfondo colorato, la presenza della barra delle schede flottante e compatta e la presenza di un effetto ombra, tra l’altro la scheda orologio mondiale guadagneranno nuova funzione chiamata time zone converter, quest’ultima consentirà di controllare la differenza oraria tra le varie città del mondo.

Anche le schede cronometro e timer riceveranno dei cambiamenti ma più da un punto di vista del design, dal momento che tutti i tasti presenti abbandoneranno il design a forma di pillola in favore di un nuovo design di forma circolare con dimensioni decisamente più importanti.