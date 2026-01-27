One UI 8.5 e Good Lock: design più elegante e strumenti più intelligenti

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 One UI 8.5: home, icone e prestazioni al centro

Con la One UI 8.5 Samsung alza il livello della personalizzazione, trasformando Good Lock in un vero centro di controllo creativo per gli utenti Galaxy. L’aggiornamento non si limita a ritocchi superficiali, ma interviene sul cuore dell’esperienza visiva e funzionale. L’interfaccia appare più coerente con il nuovo linguaggio grafico della One UI, grazie a elementi più puliti, schede in rilievo e transizioni più fluide che rendono l’utilizzo quotidiano più piacevole e intuitivo. La schermata di blocco diventa uno spazio dinamico, personalizzabile nei dettagli, con nuove animazioni di sblocco e opzioni che permettono di inserire testi informativi o decorativi, adattando l’Always On Display a gusti ed esigenze personali.

Anche il pannello delle notifiche e delle impostazioni rapide cambia. La possibilità di intervenire sulla disposizione orizzontale, sulle dimensioni degli elementi e persino sugli sfondi delle sezioni principali offre una libertà rara nel mondo Android. Non si tratta solo di estetica. La visualizzazione dei valori numerici di volume e luminosità aggiunge un livello di precisione che molti utenti avanzati attendevano da tempo. In questo modo la One UI 8.5 consolida l’idea di uno smartphone che si adatta all’utente e non il contrario.

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One UI 8.5: home, icone e prestazioni al centro

Il vero salto di qualità arriva sulla schermata home, dove Good Lock introduce strumenti che consentono di ridisegnare l’organizzazione delle app in modo profondo. Le cartelle possono essere ridimensionate e adattate allo stile scelto, le etichette delle icone diventano modificabili nei colori e nei contenuti, mentre i widget guadagnano maggiore flessibilità visiva. Tale approccio consente di creare ambienti digitali ordinati, minimalisti o ricchi di informazioni, a seconda delle preferenze personali.

Theme Park rafforza ulteriormente questo percorso, offrendo nuove opzioni per uniformare l’aspetto delle icone e sperimentare stili monocromatici o effetti grafici più marcati. In contemporanea, Samsung non dimentica gli utenti più orientati alle prestazioni. Game Booster+ introduce controlli più avanzati sulla gestione delle risorse, permettendo di adattare il comportamento di CPU e GPU alle esigenze dei singoli giochi. Anche l’esperienza con i controller esterni viene migliorata, rendendo il gaming mobile più stabile e personalizzabile.

Nel complesso, la One UI 8.5 non rappresenta solo un aggiornamento tecnico, ma un cambio di filosofia. È una scelta che rafforza la posizione del brand nel settore premium e che promette di rendere ogni Galaxy realmente unico.