Spotify Premium: arriva l’ennesimo aumento mensile per gli utenti

Quando si parla di piattaforme per lo streaming di contenuti audio e musica, ovviamente il primo nome che balza alla mente di tutti è quello di Spotify, la piattaforma tinta di verde infatti rappresenta una vera e propria certezza da questo punto di vista dal momento che garantisce un servizio davvero completo e ricco ormai da oltre un decennio, come ben sapete l’applicazione è disponibile in due varianti distinte, una base gratuita che consente di fruire della musica senza la possibilità però di scegliere il brano specifico e ovviamente di saltare la pubblicità e una variante Premium che offre molte più funzionalità incluse pagando un prezzo mensile.

Aumenta il prezzo

Ovviamente come tutte le piattaforme di streaming anche Spotify è soggetta a variazioni di prezzo legate all’andamento del mercato, purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di variazioni a rialzo del prezzo dell’abbonamento mensile da pagare ogni mese, ciò che vi riportiamo oggi purtroppo si scrive perfettamente a questa casistica, sembra infatti che la nota società stia contattando tutti gli utenti dotati di un abbonamento Premium, come già avvenuto nel mercato americano, avvisando dell’aumento di prezzo a partire dalla fatturazione di settembre.

Nello specifico, tutti gli utenti stanno visualizzando una notifica all’interno del loro account che mostra una schermata all’interno della quale viene per l’appunto presentato l’avviso che il costo dell’abbonamento passerà da 10,99 euro mensili a 11,99 euro mensili, con un aumento netto di un euro che per l’appunto scatterà a partire dalla fatturazione di settembre e successiva a quella corrente, la giustificazione allegata in basso a questo avviso dice che tale aumento è necessario per permettere a Spotify di continuare a garantire un servizio perfetto e per permettere alla società di investire nel miglioramento di tutte le funzionalità offerte all’utente.

Indubbiamente viene spontaneo pensare che si tratti di una semplice scusa per giustificare un ennesimo aumento di prezzo.