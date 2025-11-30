Offerte Expert: il Black Friday ti aspetta ancora solo fino a domani

Con un occhio al risparmio, grazie alle promo Expert puoi rinnovare ciò che già possiedi o puntare su idee regalo capaci di soddisfare gusti diversi, dalle passioni tecnologiche alle necessità più pratiche. L’ampia proposta dello store permette di spaziare con sicurezza tra device portatili, smartphone di ultima generazione, televisori con tecnologie visive avanzate, console apprezzate e prodotti dedicati alla cura degli ambienti. Le promozioni attive puntano a combinare qualità e accessibilità, evitando rinunce e mantenendo la possibilità di scegliere ciò che serve davvero. Grazie a questa selezione, prepararsi al periodo natalizio significa ridurre la pressione sulle spese e gestire con calma ogni acquisto, valutando modelli, caratteristiche e vantaggi concreti. Con Expert puoi avvicinarti alle festività con serenità, trovando soluzioni calibrate sulle tue esigenze e su quelle di chi riceverà i tuoi regali.

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Le proposte più interessanti ora presenti da Expert

Nel settore notebook spicca il Lenovo IP 3 da 15,6 pollici, proposto adesso da Expert a 449 euro, una scelta adatta a chi cerca una struttura affidabile per studio e lavoro. Per la comunicazione mobile puoi orientarti verso lo Xiaomi Redmi Note 14 a 149,90 euro o verso il Samsung Galaxy A36 5G 6+128GB a 269,90 euro, ciascuno pensato per un utilizzo scorrevole e completo.

In salotto trovi due alternative convincenti: Hisense QLED 43″ 4K Ultra HD a 279 euro e LG QNED AI serie QNED70 43″ ora da Expert a soli 349 euro, entrambe progettate per valorizzare contenuti visivi moderni. Per il divertimento prende spazio la Nintendo Switch OLED bianca, acquistabile a 329,90 euro, affiancata da EA Sports FC 26 per PS5 venduto a 49,90 euro. A chi desidera una gestione domestica più semplice Expert riserva Rowenta X-Pert 7.60 a 129,90 euro e Bosch Serie 4 a 429 euro, due soluzioni pensate per migliorare comfort ed efficienza negli ambienti.