NVIDIA registra una continua crescita

Nel panorama finanziario statunitense, dove negli ultimi giorni hanno evidenziato oscillazioni brusche, i risultati del terzo trimestre dell’anno fiscale 2026 di NVIDIA sembrano una controtendenza. Con ricavi pari a 57.006 miliardi di dollari, l’azienda ha offerto un punto di riferimento in un mercato a corto di certezze. Il balzo annuale del 62% e la crescita del 22% sul trimestre precedente hanno consolidato l’idea che la domanda di tecnologie legate all’intelligenza artificiale non si arresta. L’utile netto, che si è attestato a 31.91 miliardi di dollari, ha confermato la solidità di tale trend. La risposta immediata degli investitori nelle contrattazioni after-hours, con un rialzo del titolo vicino al 3,4%, ne è stata una conseguenza quasi naturale. È un risultato che assume un peso particolare se si considera che NVIDIA rappresenta circa l’8% dell’indice S&P 500.

NVIDIA diffonde i promettenti risultati del terzo trimestre

Il segmento che continua a plasmare il ritmo della crescita è quello dei data center. Quest’ultimo è capace di generare 51.215 miliardi di dollari nel trimestre. L’interesse per gli acceleratori basati sulle architetture Blackwell e Blackwell Ultra è stato definito “fuori scala” dal CEO Jensen Huang. Il quale ha anche evidenziato l’esaurimento delle GPU destinate al cloud. All’interno del comparto, la parte tra GPU e CPU ha raggiunto 43 miliardi. Mentre il networking si è spinto fino a 8.2 miliardi, con un aumento del 162% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita dell’inferenza e del training di modelli sempre più complessi rimane un motore determinante per l’espansione della capacità di calcolo.

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È significativo, però, che anche le aree non direttamente legate ai data center abbiano registrato progressi. Il settore gaming ha totalizzato 4.265 miliardi di dollari. Mentre la professional visualization ha toccato 760 milioni grazie alla diffusione di nuove workstation ottimizzate per l’AI. Il ramo automotive e robotics, sostenuto dalle piattaforme per la guida autonoma, ha raggiunto 592 milioni.

Tali dati permettono di osservare l’evoluzione del settore tecnologico e la fiducia degli investitori nella traiettoria dell’AI. Nel contesto attuale, i numeri di NVIDIA contribuiscono a ridefinire le aspettative dell’intero settore.