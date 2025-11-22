Nvidia ha rilasciato il nuovo hotfix driver 581.94, un aggiornamento rapido pensato per risolvere alcuni problemi emersi nelle ultime settimane su Windows 11. Non si tratta di un driver “game ready” o di una versione ricca di novità, ma di un pacchetto mirato a correggere bug che stavano creando parecchi problemi agli utenti con GPU GeForce.

L’hotfix interviene su una serie di comportamenti anomali che colpivano soprattutto gli utenti provvisti delle build più recenti di Windows 11. Tra le correzioni principali ci sono problemi di stabilità con alcune applicazioni, che potevano chiudersi in modo improvviso; micro-scatti e cali di framerate in scenari specifici, soprattutto con configurazioni multi-monitor. Inoltre, errori legati alla gestione energetica della GPU, con schede che non sempre ritornavano correttamente allo stato di ideale e malfunzionamenti dell’overlay Nvidia, che poteva non comparire o bloccarsi durante l’uso.

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Non si tratta di bug diffusi a tutti, ma erano abbastanza comuni da convincere Nvidia a intervenire con un hotfix dedicato, invece di far attendere la successiva release stabile.

Un hotfix che guarda anche al futuro

Pur essendo un aggiornamento “correttivo”, la versione 581.94 contribuisce a migliorare la compatibilità generale con le ultime ottimizzazioni di Windows 11. Il sistema operativo continua infatti a introdurre modifiche profonde a livello di gestione grafica e scheduling della GPU, e non è raro che queste interazioni generino piccoli effetti collaterali.

Con l’hotfix, Nvidia anticipa possibili problemi futuri e pulisce il terreno in vista dei driver più importanti, quelli che solitamente arrivano in concomitanza con nuovi giochi o funzionalità RTX.

Vale la pena installarlo?

Sì, soprattutto se negli ultimi giorni hai notato blocchi, rallentamenti o comportamenti strani della tua scheda video dopo gli aggiornamenti di Windows 11. L’hotfix 581.94 non introduce nuove funzionalità, non cambia le prestazioni generali in modo significativo, ma punta a restituire un sistema più stabile.

Per chi non riscontra problemi, l’installazione non è obbligatoria, ma può comunque essere utile per evitare imprevisti.

Disponibilità

Il driver è già scaricabile tramite GeForce Experience o dal sito Nvidia, esattamente come le altre release. L’installazione è rapida e non richiede accorgimenti particolari.