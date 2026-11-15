Nvidia avrebbe gonfiato la domanda di GPU: lo scontro Huang-Kress

Nvidia avrebbe gonfiato in modo artificiale la domanda di GPU per impedire un calo dei prezzi, ed è un’accusa che cambia parecchio la lettura degli ultimi anni. La carenza di schede video e memorie che ha tenuto alto il costo dell’hardware potrebbe infatti non dipendere soltanto da una vera scarsità dell’offerta. Stando a una ricostruzione emersa nelle ultime ore, il colosso di Santa Clara avrebbe finanziato startup dell’intelligenza artificiale e progetti per la costruzione di datacenter con un obiettivo preciso, cioè assorbire le enormi quantità di semiconduttori e memorie già ordinate a TSMC. Detto in parole semplici, l’azienda avrebbe manovrato il mercato per mantenere elevati i listini a scapito dei consumatori e dei videogiocatori in particolare.

Lo scontro tra Jensen Huang e Colette Kress

Il cuore della vicenda sarebbe un duro confronto avvenuto nell’agosto 2026 tra Jensen Huang, all’epoca amministratore delegato del gruppo, e Colette Kress, storica direttrice finanziaria della società e oggi CEO ad interim. Kress avrebbe messo in discussione la crescente esposizione finanziaria della compagnia, soprattutto gli accordi di finanziamento circolare stretti con piccoli fornitori di servizi cloud e con grandi nomi dell’intelligenza artificiale come OpenAI e Anthropic.

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Proprio l’intesa con OpenAI rappresentava uno degli impegni più pesanti. Nelle prime trattative si parlava di garanzie per circa 8 gigawatt di capacità di calcolo, per un valore potenziale vicino ai 230 miliardi di euro. La manager sarebbe riuscita a ridurre il tetto delle garanzie firmate da Nvidia a circa 4,25 gigawatt, pari a un massimo di circa 115 miliardi di euro. Una scelta che non sarebbe piaciuta affatto a Huang, il quale avrebbe liquidato le perplessità della CFO definendola “un cervo abbagliato dai fari”.

Una valanga di wafer e memorie

Dietro la tensione ci sarebbe stato anche il comportamento dei grandi provider cloud, sempre più orientati a progettare chip proprietari invece di affidarsi esclusivamente ai componenti del produttore californiano. In privato Huang avrebbe riconosciuto che le gigantesche quantità di wafer e memorie già prenotate presso TSMC stavano diventando difficili da smaltire, tanto da paragonare la situazione a “una valanga” pronta a travolgerlo.

Per evitare che tutta questa disponibilità in eccesso finisse sul mercato e facesse scendere i prezzi delle GPU, l’azienda avrebbe quindi sostenuto economicamente realtà che altrimenti avrebbero faticato a comprare i suoi prodotti. In pratica la società finiva per acquistare da sé le proprie schede, pur di non toccare i listini e anche a costo di lasciarle ferme nei magazzini. L’analista Ed Zitron aveva calcolato che almeno 185 miliardi di euro in GPU destinate all’intelligenza artificiale giacessero inutilizzati, complice la mancanza di infrastrutture elettriche adeguate e di una domanda reale capace di assorbirli.

Se queste ricostruzioni trovassero conferma, il quadro sarebbe molto diverso da quello di una semplice crisi dell’offerta, perché una parte della domanda sarebbe stata alimentata direttamente dal produttore con l’effetto di tenere alto il costo dell’hardware, da gioco e non solo. Alla fine Nvidia avrebbe contattato TSMC per ridimensionare gli ordini futuri, nel tentativo di frenare l’accumulo di componenti.

Fonte: TecnoAndroid