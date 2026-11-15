Mass Effect 2 in soli 18 mesi: come ci riuscì BioWare

Realizzare Mass Effect 2 in appena 18 mesi oggi sembrerebbe quasi un’impresa impossibile, eppure BioWare ci riuscì grazie a una combinazione di fattori molto precisi. A spiegarli è stata Christina Norman, lead designer del secondo capitolo della saga, che in un recente post pubblicato l’8 novembre 2026 ha ripercorso le scelte che permisero al team di chiudere il gioco in tempi così stretti. Il confronto con lo scenario attuale è inevitabile. I cicli di sviluppo dei giochi AAA si sono allungati in maniera vistosa dal 2010, anno di uscita di Mass Effect 2, al punto che oggi non stupisce vedere distanze di dieci anni tra un capitolo principale e l’altro. Basta pensare a The Elder Scrolls 6, GTA 6 o Fallout 5. Tra il primo e il secondo Mass Effect, invece, passarono soltanto 26 mesi.

Certo, nel frattempo dimensioni e ambizioni delle grandi produzioni sono cresciute insieme ai tempi di lavorazione. Ma secondo Norman il team di BioWare poteva contare su alcuni vantaggi che nell’industria di oggi sembrano piuttosto rari. E il suo elenco, a leggerlo bene, somiglia parecchio a una lista di cose che molti studi hanno smesso di fare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Lo stesso team e una tabella di marcia chiara

Il primo punto riguarda le persone. Secondo Norman, a lavorare sul sequel fu la stessa squadra che aveva portato a termine il primo Mass Effect. I team di sviluppo, ha spiegato, vanno spesso incontro a un ricambio di personale molto alto, mentre in quel caso il nucleo centrale rimase al suo posto anche per il secondo capitolo. Un concetto semplice, quasi banale sulla carta, che però suggerisce quanto possa pesare il fatto di mantenere una visione a lungo termine e dare fiducia al proprio staff nei momenti buoni come in quelli difficili.

C’era poi un altro elemento decisivo. Gli sviluppatori conoscevano le scadenze fin dall’inizio. Norman ha fatto un paragone con Dragon Age 2, il cui team, a suo ricordo, si era visto anticipare la tabella di marcia di sei mesi o anche più, una situazione definita piuttosto pesante. Sul fronte tecnico, invece, l’esperienza accumulata si rivelò preziosa. Lo sviluppo del primo Mass Effect su Unreal Engine era stato faticoso e pieno di errori, ma proprio quegli inciampi permisero alla squadra di arrivare al secondo progetto sapendo già come lavorare con quel motore.

Tagli drastici e ascolto dei giocatori

Forse la scelta più netta riguarda la portata del progetto. Il team, racconta Norman, fu spietato nel limitare l’ambizione del gioco. Il primo Mass Effect era nato con obiettivi molto più ampi e alla fine circa la metà del materiale dovette essere tagliata soltanto per riuscire a pubblicarlo. Un’esperienza che la squadra aveva detestato e che si era rivelata uno spreco, perché tanto lavoro non era mai arrivato nel prodotto finale. Per il sequel si decise quindi di ridurre tutto all’osso già nelle prime fasi, così da non buttare via nulla di ciò che veniva realizzato.

L’ultimo tassello, probabilmente quello più importante, è l’attenzione al pubblico. BioWare ascoltò il feedback dei giocatori sul primo capitolo e lo utilizzò per stabilire cosa eliminare, cosa mantenere e cosa migliorare. Norman ha ammesso che Mass Effect 2 non era perfetto, ma ha sottolineato quanto il gioco abbia tratto beneficio dalla scelta di fissare obiettivi realistici e raggiungibili, considerata la brevità dei tempi a disposizione. Per molti appassionati Mass Effect 2 resta il miglior episodio della serie, anche se nella community non c’è un consenso unanime su questo punto. Il fatto che sia stato realizzato dallo stesso gruppo di sviluppatori del primo gioco e in soli 18 mesi lascia comunque a bocca aperta. E suona come un ricordo un po’ amaro di tempi d’oro ormai lontani, ora che EA ha cancellato Mass Effect 5 e chiuso definitivamente BioWare.

Fonte: TecnoAndroid